Liverpool - Atletico Madrid 2-0

Minutul 6: GOOOL Liverpool! Gol - 2:0! Ryan Gravenberch orchestrează genial, îl găsește pe Mohamed Salah la fix în careu, iar starul egiptean împinge mingea în colțul din stânga jos, lăsându-l pe Jan Oblak spectator.

Minutul 4: GOOOL Liverpool! Mohamed Salah șutează, iar Andrew Robertson e omul potrivit la locul potrivit. Fundașul deviază și bagă mingea în plasă.

Start de meci!

Meciul este pe cale să înceapă.

Bayern - Chelsea 0-0

Start de meci!

Meciul este pe cale să înceapă.

PSG - Atalanta 1-0

Meciul este pe cale să înceapă.

UEFA Champions League, „perla coroanei“ la nivelul competițiilor UEFA intercluburi, și-a făcut intrarea pe scenă, în noul sezon, având o săptămână exclusivă dedicată partidelor din grupa extinsă de 36.

Cele 18 partide din UCL sunt singurele confruntări europene din această săptămână, în condițiile în care meciurile din Europa League și Conference League încep mai târziu, în luna octombrie.

Revenind la Champions League, Sport.ro a oferit aici desfășurarea nebună a meciurilor din prima zi. Iar astăzi, sunt toate șansele să avem niște partide și mai spectaculoase. Pentru că programul e cu adevărat stelar, după cum se poate vedea mai jos:

*Olympiacos – Pafos, ora 19.45

*Slavia Praga – Bodo/Glimt, ora 19.45

*Ajax – Inter, ora 22.00

*Bayern Munchen – Chelsea, ora 22.00

*Liverpool – Atletico Madrid, ora 22.00

*PSG – Atalanta, ora 22.00

Sport.ro va oferi desfășurarea meciurilor în format LIVE TEXT. Cu precizarea că o atenție specială va fi acordată partidei Ajax – Inter, cu Cristi Chivu pe banca milanezilor. Acest duel va marca un moment deosebit pentru Chivu, după cum Sport.ro a explicat aici.

