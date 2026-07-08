La finalul jocului, Alex Cicâldău s-a arătat bucuros de victoria obținută de echipa sa, atrăgând în același timp atenția că soarta calificării nu este decisă. Cicâldău a împlinit astăzi 29 de ani.
Reacția sărbătoritului Alex Cicâldău după ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4
„O victorie foarte importantă, este prima dată în carieră când joc de ziua mea. Este o zi de naștere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea. Este foarte frumoasă, pentru că am câștigat acest meci. Au trecut petrecerile, gata. Nu mai avem timp, acum trebuie să ne refacem.
Nu a fost un meci atât de ușor, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim mai atenți, pentru că un moment de neatenție ne poate costa. Este doar un meci, e bine că am câștigat, dar nu este încă terminat. În fotbal se poate orice și trebuie să fim atenți. Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit digisport.ro.
Pentru olteni au marcat Baiaram (4), Al Hamlawi (24 și 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de către Gromyko în minutul 20.
Returul de pe „Ion Oblemenco” este programat să se desfășoare peste o săptămână, pe 15 iulie, de la ora 20:30.
Echipele utilizate
- ML Vitebsk: Pavlyuchenko – Skibski, Volkov, Gomanov, Moskalenchyk (Balanovich 84') – Gromyko (Cleonise 72'), Bocherov (Gnaka 63'), Mesarovic – Kontsevoi, B. Diabate (S. Nicholson 63'), Bosic. Antrenor: Filip Sokolinski
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Ad. Rus, Stevanovic, Romanchuk (A. Creţu 77') – Bancu, Mekvabishvili (T. Băluţă 66'), Cicâldău, Samuel Teles (Carlos Mora 66') – Baiaram (Tavares 77'), Al-Hamlawi (Nsimba 57'), Etim. Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Gromyko 42', Bocherov 59', Volkov 90+2' / Nsimba 82
- Arbitru: Luka Bilbija (Bosnia)