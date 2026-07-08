La finalul jocului, Alex Cicâldău s-a arătat bucuros de victoria obținută de echipa sa, atrăgând în același timp atenția că soarta calificării nu este decisă. Cicâldău a împlinit astăzi 29 de ani.

Reacția sărbătoritului Alex Cicâldău după ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4

„O victorie foarte importantă, este prima dată în carieră când joc de ziua mea. Este o zi de naștere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea. Este foarte frumoasă, pentru că am câștigat acest meci. Au trecut petrecerile, gata. Nu mai avem timp, acum trebuie să ne refacem.

Nu a fost un meci atât de ușor, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim mai atenți, pentru că un moment de neatenție ne poate costa. Este doar un meci, e bine că am câștigat, dar nu este încă terminat. În fotbal se poate orice și trebuie să fim atenți. Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit digisport.ro.

Pentru olteni au marcat Baiaram (4), Al Hamlawi (24 și 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de către Gromyko în minutul 20.

Returul de pe „Ion Oblemenco” este programat să se desfășoare peste o săptămână, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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