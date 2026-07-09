Pentru a doua dată în acest an, dar și în carieră, ucraineanca Marta Kostyuk s-a calificat în semifinalele unui turneu de mare șlem.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani, clasată pe locul 13 în ierarhia lumii, a trecut de o fostă finalistă a turneului de la Wimbledon, Jasmine Paolini, 6-3, 6-2, pentru a-și asigura o întâlnire cu Linda Noskova, în semifinalele întrecerii.

Anul Martei Kostyuk: intră în top 10 WTA, după Wimbledon

Cehoaica, număr 12 WTA, le-a eliminat pe Madison Keys și Elise Mertens, fără set pierdut, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea, în turul trei al competiției.

Pe iarba de la Wimbledon, Kostyuk speră să reușească ce nu a putut în semifinala de la Roland Garros, pierdută în fața rusoaicei Mirra Andreeva, devenită, ulterior, campioană.

Semifinalele turneului feminin de la Wimbledon se joacă joi, 9 iulie, iar competiția se poate încheia cu o finală sută la sută cehească.

De la 15:30, Cori Gauff, din SUA, va juca împotriva cehoaicei Karolina Muchova, iar partida Marta Kostyuk, Ucraina - Linda Noskova, Republica Cehă, va debuta după ora 17:00.