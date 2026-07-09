GALERIE FOTO Semifinalistă la Wimbledon, ucraineanca Marta Kostyuk a comentat întoarcerea rușilor la Olimpiada din 2028

Semifinalistă la Wimbledon, ucraineanca Marta Kostyuk a comentat întoarcerea rușilor la Olimpiada din 2028 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Marta Kostyuk, pentru prima dată în semifinalele turneului de la Wimbledon, a vorbit despre posibilitatea sportivilor ruși de a-și reprezenta țara, la J.O. din Los Angeles.

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Marta KostyukTenis WTATurneul de la WimbledonJocurile Olimpice
Din articol

Pentru a doua dată în acest an, dar și în carieră, ucraineanca Marta Kostyuk s-a calificat în semifinalele unui turneu de mare șlem.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani, clasată pe locul 13 în ierarhia lumii, a trecut de o fostă finalistă a turneului de la Wimbledon, Jasmine Paolini, 6-3, 6-2, pentru a-și asigura o întâlnire cu Linda Noskova, în semifinalele întrecerii.

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Cehoaica, număr 12 WTA, le-a eliminat pe Madison Keys și Elise Mertens, fără set pierdut, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea, în turul trei al competiției.

Pe iarba de la Wimbledon, Kostyuk speră să reușească ce nu a putut în semifinala de la Roland Garros, pierdută în fața rusoaicei Mirra Andreeva, devenită, ulterior, campioană.

Semifinalele turneului feminin de la Wimbledon se joacă joi, 9 iulie, iar competiția se poate încheia cu o finală sută la sută cehească.

De la 15:30, Cori Gauff, din SUA, va juca împotriva cehoaicei Karolina Muchova, iar partida Marta Kostyuk, Ucraina - Linda Noskova, Republica Cehă, va debuta după ora 17:00.

Marta Kostyuk

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„Sper să bat fiecare rusoaică pe care o voi întâlni la Jocurile Olimpice.”

Înainte de jocul programat în semifinale, Marta Kostyuk a comentat posibilitatea de a-i vedea pe sportivii ruși întorcându-se la Jocurile Olimpice, începând cu ediția din 2028.

În contextul înțelegerilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subiectul a fost abordat cu speranțe crescute, în ceea ce îi privește pe ruși.

Pronunțându-se asupra situației, ucraineanca Marta Kostyuk a replicat: „Gândurile mele despre asta? E teribil. Cred că e departe de a avea un spirit de fair play, pentru toate țările implicate, nu doar pentru Ucraina.

Nu sunt deloc de acord cu această decizie. Simt că mulți oameni au vorbit deja despre această chestiune și, la fel, nu sunt de acord cu această idee. Nu cred că se va schimba ceva.

Eu vreau să ies pe teren și sper să bat fiecare rusoaică pe care o voi întâlni la Jocurile Olimpice. Asta e tot,” a afirmat Marta Kostyuk, într-o conferință de presă organizată la Wimbledon.

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