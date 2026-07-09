FOTO CFR Cluj, mesaj după dispariția lui Gabi Mureșan: ”A luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste”

CFR Cluj, mesaj după dispariția lui Gabi Mureșan: ”A luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste” Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul internațional român a decedat la vârsta de 44 de ani.

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Gabriel Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj și fotbalist cu nouă selecții la echipa națională, a încetat din viață la doar 44 de ani, a anunțat în această dimineață pagina oficială a comunei Apold, acolo unde fostul jucător era primar.

La scurt timp, clubul din Gruia a reacționat cu un mesaj emoționant:

”⚫ Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea tragică a fostului nostru mare jucător, Gabi Mureșan, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 44 de ani.

Gabi Mureșan a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu timp de șase sezoane, contribuind la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului, reușind să câștige 3 titluri de Campion, 3 Cupe și 2 Supercupe ale României alături de echipa noastră. Pe lângă aceste performanțe, a luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste, împotriva unor adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga. După încheierea carierei de fotbalist, acesta a devenit primarul comunei Apold, funcție pe care o ocupa din 2020, fiind un om foarte apreciat în comunitate. 

🖤 Ne vei lipsi, Gabi! Ne lipsești deja și încă nu conștientizăm că nu mai ești printre noi! Iți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru și pentru fiecare CFRist în parte!

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit! 🙏🏻”.

Gabi Mureșan, fotbalist de Champions League

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe ”Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.

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