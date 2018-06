MAE pune la dispozitia cetatenilor romani "Ghidul pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2018"

Terorismul si separatistii pro-rusi din Crimeea printre pericolele peste care fanii romani pot da daca merg sa ii urmareasca live in Rusia pe Messi si Ronaldo.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa se deplaseze in Federatia Rusa, la Campionatul Mondial de Fotbal 2018, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pus la dispozitia opiniei publice un ghid care prezinta o serie de informatii utile pentru desfasurarea in bune conditii a calatoriei in strainatate, precum si o serie de norme de conduita impuse in incinta stadioanelor.

Cetatenii romani pot evita eventuale situatii neplacute care pot aparea pe durata calatoriei sau a sederii lor in strainatate consultand "Ghidul pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2018", postat pe pagina web a MAE, la rubrica "Sfaturi de calatorie", sectiunea "Ghiduri de calatorie" (www.mae.ro), precum si pe pagina de Facebook a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Ministerul reaminteste ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care poate fi descarcata de pe website-ul MAE (www.mae.ro/app_cs) pe orice telefon mobil de tip smartphone cu sistem de operare Android sau iOS. Aplicatia ofera informatii, sfaturi de calatorie si posibilitatea de alertare in cazul in care apar situatii speciale in tara in care acestia se afla. Dupa descarcarea aplicatiei se recomanda efectuarea unei actualizari. De asemenea, cetatenii romani care se deplaseaza in afara tarii beneficiaza de serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".

Printre sfaturile si recomandarile date de personalul MAE se regasesc urmatoarele:

- "Asigurati-va ca pasaportul dumneavoastra este valabil cel putin 3 luni dupa data planificata pentru intoarcerea din Rusia."

- "Nu calatoriti fara a incheia o asigurare de calatorie. In cazul cetatenilor romani care se deplaseaza cu autovehiculul, este obligatorie detinerea unei asigurari internationale pentru accidente (care sa includa acordarea asistentei medicale pentru pasageri), in termen de valabilitate."

- "Pastrati documentele, valorile personale, biletele de calatorie, banii si cartile de credit in locuri sigure si nu le expuneti in mod vizibil. In cazul in care calatoriti cu un autoturism, nu tineti bunuri de valoare la vedere in masina."

- "In cazul calatoriei cu autobuzul sau cu trenul, va sfatuim sa va supravegheati in permanenta bagajele."

- "Atragem atentia asupra faptului ca, pe perioada Campionatului, va fi permisa intrarea in Rusia dinspre Belarus, auto si feroviar, numai posesorilor de FAN ID (nu si celor care detin o viza de intrare in Rusia). Reamintim faptul ca, in mod normal, in conformitate cu reglementarile Uniunii Vamale Rusia - Belarus, punctele de frontiera auto si feroviare intre cele doua state nu sunt deschise traficului international de persoane."

- "Inainte de plecare, asigurati-va ca detineti datele de contact ale ambasadei si ale oficiilor consulare ale Romaniei in Federatia Rusa pentru a solicita sprijin in situatii de urgenta."

- "Federatia Rusa a fost, in ultimii ani, tinta unor atentate si luari de ostatici. Cu toate ca autoritatile ruse depun eforturi substantiale pentru asigurarea securitatii pe durata desfasurarii Campionatului Mondial 2018, cetatenii romani trebuie sa aiba in vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde in lume. De asemenea, recomandam tuturor cetatenilor romani sa analizeze cu precautie sporita necesitatea unor deplasari in zona Caucazului de Nord, unde au loc frecvent evenimente care pun in pericol securitatea personala a cetatenilor, mai ales straini."

- "MAE recomanda evitarea deplasarilor in regiunea Peninsulei Crimeea. Romania nu recunoaste anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol, care sunt, potrivit dreptului international, parti integrante ale Ucrainei. In situatii ce ar necesita asistenta consulara, capacitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei de a o acorda este limitata. Reamintim ca prezenta in Peninsula Crimeea, cu incalcarea regulilor de intrare si iesire pe/de pe acest teritoriu, stabilite de Cabinetul de Ministri al Ucrainei (Hotararea nr. 367 din 4 iunie 2015), este sanctionata administrativ si penal de legislatia ucraineana."

- "Pentru a intra pe teritoriul Federatiei Ruse fara viza este obligatorie detinerea unui FAN ID laminat sau tiparit in format A4. Intrarea pe teritoriul Federatiei Ruse se poate face in baza unui document de calatorie valabil (pasaportul turistic, pasaportul de serviciu, pasaportul diplomatic), insotit de FAN ID."

- "La intrarea in Federatia Rusa veti primi o fisa de migratie completata de reprezentantul politiei de frontiera in cazul trecerii punctelor de frontiera din aeroporturi si completata personal in punctele terestre de trecere a frontierei. Va recomandam sa pastrati fisa de migratie pe toata durata sederii pentru a fi prezentata la iesirea de pe teritoriul Federatiei Ruse!"

- "Pentru detinatorii de FAN ID nu este obligatorie asigurarea medicala de calatorie, dar este recomandabila. Daca intrati in Federatia Rusa cu autoturismul, trebuie sa cumparati o asigurare (carte verde) in avans sau in punctul de trecere a frontierei."

- "In cazul in care mai multe persoane vor conduce autoturismul pe perioada sederii in Federatia Rusa, toate acestea vor trebui mentionate in polita de asigurare respectiv. Daca soferul nu este proprietarul autoturismului, este necesara detinerea unei imputerniciri in acest sens (cu exceptia situatiei in care proprietarul este unul dintre pasageri). Toate actele si declaratiile care privesc autoturismul si utilizarea acestuia trebuie sa fie detinute si traduse in limba rusa!"

- "In situatia in care depasiti dreptul de sedere conferit de FAN ID (termenul limita este 25 iulie 2018), cazul va fi inaintat direct Judecatoriei competente care va decide asupra expulzarii din Rusia. Amenda aferenta poate fi platita in termen de 60 de zile."

- "Organizatorii au subliniat faptul ca spectatorii nu vor avea acces pe stadioane daca nu vor fi in posesia unui FAN ID in forma laminata (insotit de pasaport si biletul de intrare la partida de fotbal)."

- "In perioada 25 mai - 25 iulie 2018 (care include si perioada desfasurarii Campionatului Mondial de Fotbal 2018) toti cetatenii straini, indiferent de statutul lor in Rusia, trebuie sa-si inregistreze sederea in orasele gazda ale meciurilor, in termen de 3 zile de la sosirea in acel oras, si in 7 zile lucratoare in celelalte orase. Inregistrarea sederii se efectueaza la Sectiile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migratie. Pentru cetatenii straini a caror sedere intr-unul din orasele-gazda nu depaseste 3 zile, inregistrarea nu e obligatorie."

- "Legislatia in vigoare prevede introducerea sau scoaterea in/din Federatia Rusa a oricarui tip de valuta. Sumele mai mari de 10.000 dolari USD (sau suma echivalenta in alte valute) trebuie declarate la granita. In cazul deplasarii cu avionul, valoarea de vama a tuturor marfurilor importate in Federatia Rusa nu trebuie sa depaseasca 10.000 de euro."

Intregul ghid dedicat de MAE suporterilor romani care viziteaza Rusia pe durata Campionatului Mondial de Fotbal poate fi consultat aici