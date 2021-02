EXCLUSIV | "L-am vazut afectat!" Cum a reactionat Coltescu dupa CRITICILE primite in SCANDALUL MONSTRU de la Paris! Dezvaluirile avocatului

Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism in timpul meciului dintre PSG si Istanbul Basaksehir din Champions League.

Arbitrul roman a fost in centrul unui scandal monstru dupa ce oficialii turci l-au acuzat de rasism, in urma unei expresii folosite in incercarea de a-l indica pe secundul lui Basaksehir, Pierre Webo. Coltescu a folosit expresia 'ala negru', motiv pentru care oficialii clubului din Turcia au starnit scandalul.

Mai mult decat atat, Federatia Romana de Fotbal s-a dezis de incident, iar Ministrul Tineretului si Sportului de la momentul respectiv a procedat similar, fara sa isi exprime sprijinul pentru arbitrul roman.

Avocatul lui Coltescu, Josep Vandellos a vorbit despre cum a reactionat arbitrul roman si cum a fost afectat de cele petrecute, dezvaluind ca a primit extrem de multe mesaje de incurajare.

"Eu cred ca el e un om extrem de puternic, care a tratat totul cu calm, tot timpul. L-am vazut afectat, dar niciodata sa isi piarda calmul sau sa fie agitat. A fost calm, sigur pe el si convins ca lucrurile se vor clarifica, asa a reactionat fata de mine.

Cat despre reactiile publice. Daca ati putea vedea toate mesajele primite si de el, si de mine, in privat, oameni din politica, avocati, si-au oferit sprijinul. Sunt mai multi cei care au scris sa isi ofere sprijinul, decat cei care au iesit sa arate cu degetul. Asta a dat multa siguranta", a spus Josep Vandellos la PRO X.