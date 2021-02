IREAL! Ce reactie a avut Basaksehir dupa decizia luata de UEFA in cazul lui Sebastian Coltescu! Turcii vor suspendare pe viata

UEFA a considerat ca arbitrul Sebastian Coltescu nu este rasist, astfel, acuzatia a fost respinsa.

Arbitrul craiovean a fost implicat intr-un scandal cu tenta rasista la meciul din grupele Champions League, PSG - Istanbul Basaksehir, care a a facut inconjurul lumii.

Partida de la Paris a fost oprita in minutul 14, dupa ce Coltescu l-a numit pe secundul turcilor, Pierre Webo, 'ala negru'. Totusi, forul european a considerat ca romanul nu a avut intentii rasiste si a decis sa nu il penalizeze.

Cu toate astea, presedintele lui Istanbul Basaksehir, cere in continuare pedepsirea lui Sebastian Coltescu si Octavian Sovre. Oficialul echipei a declarat ca isi mentine in continuare cererea prin care a solicitat ca cei doi sa fie exclusi pe viata din arbitraj. Raportul UEFA nu l-a nemultumit pe Goksel Gumusdag, iar el a spus ca forul international nu trebuie sa cedeze in fata rasismului.

"Pozitia pe care PSG si Basaksehir au avut-o impotriva rasismului a intrat in istoria ca o zi speciala. A avut un ecou incredibil in lume. Am primit o scriseoare de la presedintele UEFA, Ceferin. Inspectorul si-a finalizat ancheta si i-a trimis pe arbitri catre Consiliul Disciplinar UEFA. Acum vom astepta sa rezultatul. Asteptam cu nerabdare sa vedem cum UEFA va rezista in lupta contra rasismului. Noi am depus cerere ca cei doi arbitri (n.r. Sebastian Coltescu si Octavian Sovre) sa fie suspendati pe viata", a declarat Goksel Gumusdag citat de ajansspor.com.

Goksel Gumusdag face parte din cercul de apropiati ai presedintelui Turciei. De asemenea, el este membru al Partidului pentru Justitie si Dezvoltarea Turciei, formatiune politica din care face parte si Recep Erdogan.

