Unirea Slobozia nu a mai jucat pe stadionul ”1 mai” după promovarea în Superliga României. Lucrările de modernizare au durat un an și jumătate, iar acum ialomițenii au disputat primul meci oficial, scor 1-3 cu UTA Arad, pe arena recent modernizată.



Timp de un an și jumătate, Unirea Slobozia a pierdut mai bine de jumătate de milion de euro pentru deplasările la Clinceni, acolo unde disputa meciurile de pe teren propriu. Suma include atât cheltuielile de organizare a unei partide, cât și închirierea stadionului.



Ilie Lemnaru, președintele clubului, a dezvăluit că primul meci disputat la Slobozia a adus încasări de aproximativ 80.000 de lei, bani cu care ialomițenii ar urma să acopere costul deplasării din etapa următoare.



Ilie Lemnaru: ”Noi tot timpul am cheltuit”



”Ne dorim de un an și jumătate să ne întoarcem, să jucăm pe stadion la Slobozia. S-a văzut asta, la -6 grade sau -8 grade au fost 3.000 de spectatori, lucru care nu face decât să ne bucure, echipa a avut suporterii alături. Contează să nu mai facem acele deplasări permanente și cred că asta va conta și în clasament.



Noi, la un meci normal cheltuiam undeva la 100.000 de lei. De data aceasta am strâns, din vânzări, la momentul ăsta, undeva la 80.000 de lei, am putut să ne acoperim cheltuielile, cazarea la Cluj, unde avem meci acum, și transportul. (n.r. - Doar din banii de bilete?) Da, lucru pe care, până acum, nu reușeam să-l facem. Noi tot timpul am cheltuit.



Au fost 30 de meciuri, adică 600.000 de euro. Noi am încasat de acolo undeva la 60.000 de euro, să zicem, asta înseamnă că am fost în pierdere cu 540.000 de euro într-un an și jumătate. Noi jucând acolo, doar cheltuiam”, a spus Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În următoarea etapă, Slobozia se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, iar apoi va juca pe teren propriu cu Hermannstadt, o altă echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării.



După 22 de etape, Unirea Slobozia are 21 de puncte și este la un singur punct în fața următoarei clasate, Petrolul Ploiești. Până la încheierea sezonului regulat, ialomițenii vor mai avea câteva meciuri tari, cu echipe precum U Cluj, Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid sau FC Argeș.

