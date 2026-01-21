Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open, scrie news.ro.

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara de la Australian Open

Osaka, locul 17 WTA, este cap de serie numărul 16.

Cîrstea şi Osaka s-au mai înfruntat o singură dată, în primul tur al calificărilor la Wimbledon în 2015 (2-6, 6-1, 6-4 pentru româncă).

Meciul dintre Cîrstea şi Osaka se va disputa pe Margaret Court Arena, de la ora 10.00.

Sorana Cîrstea a ajuns în turul doi trecând în runda inaugurală de sportiva germană Eva Lys, locul 39 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Naomi Osaka, câştigătoare la Melbourne în 2019 şi 2021, s-a impus în primul tur cu 6-3, 3-6, 6-4 în faţa croatei Antonia Ruzic (locul 65 mondial).

