"Da-te-n **** mea, curvo!" Di Maria a innebunit dupa primul gol al lui PSG! Mesajul incredibil pe care l-a transmis in fata fanilor lui United

Angel Di Maria a fost fluierat tot meciul pe Old Trafford!

Argentinianul n-a avut parte de compasiune nici dupa ce a fost izbit de un gard protector, la marginea terenului, de intrarea tare a lui Young. Di Maria si-a luat revansa in repriza secunda. A oferit assisturile pentru ambele reusite ale lui PSG.

Dupa golul lui Kimpembe din minutul 53, Di Maria n-a mai tinut cont de nimic. S-a dus chiar in fata suporterilor lui United si i-a injurat!

Di Maria, 30 de ani, a petrecut un sezon la Manchester United. Inaintea revenirii in Anglia, i-a suparat pe suporterii lui United: "Ii multumesc lui Dumnezeu ca am plecat la PSG!" Aceasta a fost declaratia in urma careia argentinianul a avut parte de un tratament 'special' pe Old Trafford.

Angel Di Maria: PSG star screams “F*** OFF” at Man Utd fans after Champions League goal https://t.co/QrqPrSSdOL #MUNPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/Y35gwKpPBq — Cambey Wolf (@CambeyWolf_254) 12 februarie 2019

Di Maria with a loud "fuck off puta" as he celebrates his assist for the goal. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 12 februarie 2019

DI MARIA SAYING “FUCK OFF FUCK OFF PUTA” TO THE MAN UTD SUPPORTERS! I LOVE THIS GAME. — - (@AnfieldRd96) 12 februarie 2019