Angel di Maria, faza serii in UEFA Champions League! Mijlocasul de la PSG a fost prins "band bere" la marginea terenului!

Partida dintre Man United si PSG a oferit una dintre fazele serii in UCL!

Angel di Maria a fost protagonistul fazei serii in UEFA Champions League! Mijlocasul de la PSG a fost surpins "band bere" la marginea terenului!

Dupa ce a fost huiduit toata partida de fanii fostei sale echipe, Manchester United, Angel di Maria s-a razbunat ironizandu-i pe acestia.

In minutul 55 fanii de pe Old Trafford au aruncat o sticla de bere spre jucatorul argentinian al celor de la PSG. Di Maria s-a dus, a luat sticla in mana si a dus-o la gura, apoi a aruncat-o.

"Am stat doar un an acolo. Nu a fost cea mai buna perioada a carierei mele. Nu m-au lasat sa petrec cel mai bun timp al meu. Erau probleme cu managerul atunci. Ii multumesc lui Dumnezeu ca am plecat la PSG si am fost din nou eu insumi", a fost declaratia care i-a infuriat pe suporterii lui Man United.