Surpriza de nota 100! Ana Maria Branza a mers la ziua unui eroi din al Doilea Razboi Mondial

Campioana olimpica, Ana Maria Branza i-a facut o surpriza unui erou din al Doilea Razboi Mondial, care a implinit 100 de ani.

"La multi ani! Sa fiti sanatos! Permiteti-mi sa va pup! Ganduri bune! Sa stiti ca n-am venit sa va provoc la duel", a fost urarea campioanei pentru batran.

Ca pilot de vanatoare, Ion Dobran a paticipat in 340 de misiuni de lupta in al Doilea Razboi Mondial.

"Am avut un inger pazitor, care m-a aparat. Chiar daca am doborat si eu avioane, am fost si eu doborat de vreo trei ori", povesteste Ion Dobran.

Generalul in rezerva s-a luptat singur cu trei avioane americane. S-a intalnit dupa 66 de ani cu pilotul pe care l-a doborat.

"I-a sarit cabina si l-a ranit cu mici schije. L-a umplut de sange, drept pentru care imi multumea pentru ca primea o decoratie mare", isi aminteste eroul.