Astazi se implinesc 10 ani de la moartea handbalistului Marian Cozma

Handbalistul lui Veszprem a fost ucis de un grup de interlopi pe 8 februarie 2009.

Pe 8 februarie 2009, dupa ce castigase un meci din Cupa Ungariei si sarbatorea impreuna cu colegii sai, hadbalistul Marian Cozma a fost ucis in fata unui bar din orasul Veszprem. In urma unei dispute verbale izbucnite in interiorul barului, mai multi interlopi locali de etnie rroma l-au urmarit pe sportivul roman pe scari si l-au injunghiat in inima in fata cladirii. In aceeasi altercatie au fost raniti si colegii lui Cozma, sarbul Zarko Sesum si croatul Ivan Pesic, ultimul pierzandu-si un plaman. Inaltul pivot roman (2,11m) era foarte aproape de un transfer la FC Barcelona, unul dintre cele mai bogate si prestigioase cluburi de handbal din lume. Vestea uciderii handbalistului roman a zguduit lumea sportului din Romania si Ungaria, iar autoritatile maghiare au promis ca ucigasii vor fi aspru pedepsiti.

In prima faza, Sandor Raffael si Gyozo Nemeth, cei considerati principalii vinovati pentru crima, au fost condamnati la inchisoare pe viata, in timp ce Ivan Sztojka, care le fusese complice si care initiase conflictul, a primit 20 de ani de inchisoare. Dupa decizia primei instante din anul 2011, la recurs, pedepsele celor condamnati pe viata au fost reduse la 18 ani de inchisoare, iar condamnarea lui Sztojka a fost transformata in doar opt ani de inchisoare. Desi in cazul sau, Curtea Suprema de Justitie din Ungaria a majorat pedeapsa, in octombrie 2012, de la opt la 13 ani de inchisoare, Sztojka a fost eliberat in secret din puscaria de la Szombathely, pe 19 iulie 2018, pentru "buna purtare", cu 4 ani mai devreme decat era anuntat, iar presa maghiara a relatat ca, dupa iesirea din penitenciar, el si-a luat o masina scumpa, a organizat petreceri fastuoase si a plecat in mai multe vacante scumpe.

Presa maghiara a dezvaluit ca alti patru interlopi, aflati in club in acel moment, care nu au participat direct la uciderea lui Cozma, dar au produs alte agresiuni, sunt deja liberi. Gabor Pal, unul dintre cei patru condamnati, ar fi fost eliberat mai devreme pentru buna purtare si ar fi fost asteptat de prieteni cu sampanie. Desi unii dintre ucigasi si dintre complicii la crima sunt liberi si au locuri de munca, Laszlo Helmeczy, avocatul familiei Cozma in Ungaria, spune ca urmasii handbalistului nu a primit nici o despagubire, desi justiția a stabilit, inca din iulie 2014, ca agresorii trebuiau sa achite suma totala de 211 milioane de forinti, echivalentul a 680.000 de euro.

Petre Cozma: "Nu mi l-a ucis numai pe Marian, mi-a omorat toata familia! Si e liber dupa 9 ani!"

Petre Cozma, tatal regretatului handbalist Marian Cozma, e uluit ca unul dintre ucigasii fiului sau a iesit din inchisoare dupa numai 9 ani petrecuti in spatele gratiilor.

"Ivan Sztojka a fost eliberat anul trecut. Daca se face doar 9 ani pentru crima inseamna ca criminalitatea va fi la putere. Inseamna ca se da liber la faradelegi, la nenorociri… Nu vedeti ca sunt babe care fura o paine sau o gaina si sunt condamnate la 3-5 ani de inchisoare si altii omoara oameni si fac 9 ani? Ce fel de justiei e asta? Ai 18 ani, il omori pe unul si iesi din inchisoare la 27 de ani. Cand iesi din puscarie, tu te insori, faci copii, iti vezi de viata, iar ala se face oale si ulcele. Astia trei au luat inchisoare pe viata in prima faza, ulterior le-a dat 18-18-14 ani. Nu stiu nici cum si nici cand i-au dat drumul, l-au eliberat pe furis. Autoritatile din Ungaria nici nu ne-au anuntat inainte.



Cine e parinte, sa dea Dumnezeu sa nu prindeti nici 1% din ce am patit eu, ca nu va reveniti niciodata! Sunt la al patrulea infarct, mi-a mancat diabetul tot ce am prin corp, nu mai pot sa merg, sunt vai maicuta mea... Eu nu pot sa merg normal 500 de metri. Cata durere si cata suferinta, Doamne! Ce, mi-a omorat numai baiatul? Mi-a omorat familia toata! Ne-a luat pe fiecare pe rand si ne-a intepat cu cutitul pe fiecare dintre noi, in fiecare zi. Ne-a omorat copilul si ne-a distrus familia si a iesit din inchisoare dupa 9 ani...



Ce despagubiri! Nu am primit un telefon! Nu despagubiri, lasa banii la o parte, un telefon nu am primit. Nici de la club, de nicaieri... De la club mai vorbesc doar cu un coleg de-al lui Marian, cu doctorul echipei si cand ma mai duc pe la ambasada, cu Nagy... In rest, n-am mai vorbit cu nimeni", a declarat Petre Cozma, tatal regretatului sportiv.