Cristiano Ronaldo, record absolut in UEFA Champions League la 12 ani de la primul gol! Capitolul la care portughezul este lider incontestabil!

Ronaldo a marcat din nou in UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo a marcat in egalul dintre Ajax si Juventus de la Amsterdam si a ajuns la 125 de reusite in UEFA Champions League, un record absolut in cea mai importanta competitie intercluburi.

Performanta portughezului este cu atat mai importanta, pentru ca vine exact la 12 ani de la momentul marcarii primului sau gol in Liga Campionilor. Pe 10 aprilie 2007, Ronaldo inscria o dubla in partida memorabila dintre Manchester United si AS Roma, incheiata 7-1. La doar 22 de ani, Cristiano inscria primul sau gol chiar inainte de pauza, iar in minutul 49 reusea dubla.

Au trecut 12 ani, iar Cristiano Ronaldo a ajuns la 125 de reusite. Starul lui Juventus este lider detasat in clasamentul all-time al marcatorilor din Champions League. Lionel Messi este pe 2, cu 108 goluri, pe trei este Raul, cu 71 de reusite si pe patru este francezul Karim Benzema, cu 60 de goluri.

"He is a flying phenomenon!" "He is the King of Europe!" 1️⃣2️⃣5️⃣ Champions League goals for Cristiano Ronaldo! Incredible. What a header! ???? pic.twitter.com/8fWe016yJK — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2019

Incredibil este faptul ca Ronaldo a reusit sa inscrie cele mai multe goluri in Liga Campionilor chiar impotriva actualei sale echipe, Juventus. Portughezul a jucat 7 meciuri impotriva "Batranei doamne" si a marcat 10 goluri. Urmatoarea echipa este Bayern, cu 9 goluri primite, iar podiumul este completat de Ajax, cu 8 goluri primite de la portughez.

Rezumatul meciului Manchester United - AS Roma 7-1: