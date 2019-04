Bun venit pe stadionul Cristiano Ronaldo! Clubul urias din Europa care vrea sa-i faca lui Cristiano cea mai mare onoare

Sporting Lisabona, echipa care l-a propulsat pe Cristiano Ronaldo in fotbalul mare, i-ar putea oferi acestuia cea mai mare onoare: aceea de a-si redenumi stadionul dupa el!

Bun venit pe stadionul Cristiano Ronaldo! Asa ar putea suna in curand anunturile facute la statia de amplificare a arenei lui Sporting Lisabona! Presa din Portugalia anunta ca oficialii clubului se gandesc sa redenumeasca stadionul pe care joaca dupa starul lui Juventus!

Cristiano Ronaldo, acum in varsta de 34 de ani, a inceput fotbalul la Madeira, dar s-a lansat cu adevarat in tricoul lui Sporting Lisabona, formatie pentru care a jucat intre 2002 si 2003, inainte sa fie cumparat de Manchester United.

Chiar daca a jucat un singur sezon pe actualul Jose Alvalade, Ronaldo este considerat a fi un simbol al lui Sporting si este extrem de iubit de catre fanii echipei din capitala Portugaliei.

Potrivit O Jogo, arena lui Sporting ar putea fi numita in curand "CR7 Stadium" ori "Alvalade CR7".

Frederico Varandas, presedintele lui Sporting Lisabona, a avut deja o discutie cu internationalul portughez pe seama acestui subiect.

In Portugalia, Ronaldo mai are o statuie pe insula Madeira si un muzeu in orasul Funchal.