Cate scaune ar intoarce? Cristiano Ronaldo, talentat si la capitolul muzica! Cum a cantat alaturi de Georgina si Cristiano Ronaldo Jr!

Starul lui Juventus a postat clipul pe contul sau de Instagram.

Cristiano Ronaldo este in continuare accidentat si nu a putut juca pentru Juventus in derby-ul cu AC Milan. Asadar, portughezul profita din plin de timpul liber, fiind alaturi de partenera sa, Georgina Rodriguez si fiul sau, Cristiano Ronaldo Jr.

Starul lui Juventus a postat pe contul sau de Instagram un videoclip in care isi testeaza talentul in materie de muzica. Ronaldo nu este singurul, Georgina si Cristiano Jr. fiind si ei surprinsi in timp ce fredoneaza piesa preferata.