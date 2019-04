BREAKING NEWS | Care este starea lui Cristiano Ronaldo, inaintea meciului din UEFA Champions League cu Ajax

Cristiano Ronaldo nu a jucat in ultimele partide dupa accidentarea de la nationala.

Starul celor de la Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, s-a antrenat normal alaturi de coechipierii sai inaintea duelului din UEFA Champions League cu Ajax Amsterdam. Ronaldo s-a recuperat dupa accidentarea suferita la echipa nationala si va fi pe teren miercuri seara.

Massimiliano Allegri a avut parte si de 2 vesti proaste inainte de plecarea catre Amsterdam - fundasul Giorgio Chellini si mijlocasul Emre Can nu s-au putut antrena si prezenta lor pe Yohann Cruyff Arena este incerta. Chiellini a incasat o lovitura in partida cu Cagliari, in timp ce Can s-a accidentat la glezna in derby-ul cu Milan.

