AJAX - JUVENTUS | Cristiano Ronaldo TREMURA inaintea dublei cu Ajax! Mesaj RAZBOINIC al olandezilor: "Putem scrie istorie!"

Victoria celor de la Ajax in fata celor de la Real Madrid a fost socul acestui sezon de UEFA Champions League de pana acum.

Acest rezultat soc a dus-o pe Ajax in sferturile de finala, acolo unde urmeaza sa o intalneasca miercuri, de la ora 22:00 pe Juventus, pe teren propriu.

Fundasul stanga al olandezilor, Nicolas Tagliafico, a fost unul dintre eroii acestei calificari surpriza a lui Ajax. El e sigur ca echipa sa va continua sa faca o figura frumoasa chiar si in fata lui Juve care-l va trimite in teren pe Cristiano Ronaldo.

"Cu armele noastre, cunoscute acum de toata lumea, putem juca fara grija din nou si putem obtine un alt rezultat mare in fata celor de la Juventus!

Nu ne e frica de nimic. Am mers la Madrid hotarati sa ne bucuram de jocul nostru. A fost cel mai bun meci pe care l-am facut anul acesta. A fost perfect. Primul joc a fost aproape perfect, cu toate ca rezultatul nu a fost bun, dar al returul a fost magnific, absolut magnific!

Acum, impotriva lui Juventus, trebuie sa facem un nou meci perfect. Si de ce nu?! Cred ca este una dintre cele mai bune perioada prin care trece Ajax din ultimii 10 ani!

Trebuie sa obtinem maximum posibil si sa ne bucuram de joc, pentru ca eu cred ca putem scrie istorie!", a spus Tagliafico.

Ajax are o istorie bogata in ceea ce priveste Cupele Europene. Olandezii au castigat de patru ori trofee europene si sunt faimosi pentru ca i-au dat fotbalului pe Johan Cruyff sau Dennis Bergkamp.

"Trebuie sa visezi. Suntem in sferturi dintr-un motiv anume. Poate ca e extrem de dificil, dar avem o sansa. Chiar si o mica sansa trebuie sa iti dea speranta! Este exact ceea ce am spus si inainte sa mergem pe Bernabeu si iata-ne!

La Madrid am jucat ca si cand am fi fost acasa! Am jucat impotriva Realului la fel, atat la Amsterdam, cat si pe Bernabeu. Am jucat agresiv si am incercat sa facem posesie si sa presam", a completat Tagliafico.