Cele două echipe își dau întâlnire în runda #2 din faza ligii UEFA Champions League pe stadionul ”Etihad” din Manchester. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-0 în favoarea parizienilor.

Desire Doue a deschis scorul în minutul 13, Ousmane Dembele a majorat diferența 120 de secunde mai târziu, iar Vitinha a dus scorul la 3-0 în minutul 32, din pasa lui Warren Zaire-Emery.

Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”

La pauză, City a consemnat pe rețelele sociale rezultatul, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de internauți: ”N-a mers plata cu cardul?”, ”Aduceți arbitrul de la meciul cu Liverpool!” sau ”Sunteți cu echipa U19 azi?” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de oameni.

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