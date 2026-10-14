Kate Scott, prezentatoarea emisiunii dedicate Ligii Campionilor de la CBS Sports, a făcut o descriere sarcastică a comentatorului său, Micah Richards, ironizând asupra posibilei pierderi a titlurilor câştigate cu Manchester City, club acuzat de fraudă financiară.

Glume la CBS Sport după scandalul de 1 miliard de euro de la Manchester City

Atmosfera plăcută nu a lipsit de pe platoul CBS Sports în serile de Liga Campionilor. Postul de televiziune al grupului Paramount+ a păstrat distribuţia sa de succes, formată din prezentatoarea Kate Scott şi cei trei comentatori Thierry Henry, Jamie Carragher şi Micah Richards, care creează o chimie excelentă între expertiză şi glume repetate.

Tonul nu s-a schimbat marţi, în cea de-a doua etapă a Ligii Campionilor. Imediat după începerea emisiunii, a fost abordat subiectul fierbinte al momentului în Anglia: frauda de peste un miliard de euro a clubului Manchester City, echipă a căror meciuri pot fi urmărite pe VOYO.

Cu o ţintă de primă mână: Micah Richards, fost jucător al clubului (2005-2015).

„Bine aţi venit la noi, în Londra, ne bucurăm să vă avem alături”, a spus Kate Scott, înainte de a începe prezentările, enumerând CV-urile impresionante ale colegilor săi. „Sunt Kate Scott, alături de un om care a câştigat totul: o Cupă Mondială, un Campionat European, Liga Campionilor, Premier League, La Liga: Thierry Henry. Alături de el, un câştigător al Ligii Campionilor, care a câştigat şi Supercupa UEFA, Liga Europa, FA Cup şi Cupa Ligii: Jamie Carragher”.

Kate Scott face apoi o scurtă pauză şi expiră uşor, înainte de a-şi încheia introducerea într-un ton mai sarcastic. „Şi apoi, deocamdată, este încă un câştigător al Premier League şi al Cupei FA... până când va trebui să returneze aceste medalii de campion cuiva de la Stoke City sau Manchester United”, a afirmat ea, referindu-se la Micah Richards.

Pe 30 septembrie anul trecut, Manchester City a fost găsit vinovat de 114 încălcări ale regulamentului financiar între 2009 şi 2018, prin încheierea unor contracte „fictive” cu anumiţi parteneri comerciali în cadrul unui „sistem de finanţare deghizat” menit să umfle artificial veniturile clubului cu 830 de milioane de lire sterline (982 de milioane de euro). De atunci, numeroase voci – printre care şi ale mai multor foşti jucători – cer sancţiuni exemplare împotriva echipei Citizens, precum retragerea mai multor titluri câştigate în acea perioadă.

Format la Manchester City, Micah Richards a petrecut 14 ani la acest club şi a câştigat două trofee: Premier League în 2012 şi FA Cup în 2011. În cazul retragerii acestor trofee, ele ar putea fi atribuite echipei Manchester United, clasată pe locul 2 în campionat în 2012, şi echipei Stoke City, învinsă în finala Cupei Angliei (1-0) în 2011.

Remarca lui Kate Scott a stârnit reacţii de falsă indignare din partea lui Jamie Carragher şi Thierry Henry, care sunt întotdeauna nişte actori buni când vine vorba să-l ia în derâdere pe colegul lor de platou.

Fostul fundaş dreapta, la rândul său, s-a prefăcut copleşit de această glumă... care s-ar putea să nu rămână doar o glumă.

News.ro.