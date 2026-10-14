LIVE TEXT AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG, meciurile zilei din Liga Campionilor, de la 22:00, pe Sport.ro. Programul complet

AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG, meciurile zilei din Liga Campionilor, de la 22:00, pe Sport.ro. Programul complet Liga Campionilor
SPORT.RO
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Urmărim și comentăm împreună meciurile zilei din Liga Campionilor. 

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Liga CampionilorChampions LeagueReal MadridAS RomaManchester CityPSG
Din articol

Feyenoord - Como și LASK - Liverpool deschid seria meciurilor de astăzi din Liga Campionilor, începând cu ora 19:45. 

Spectacolul din Liga Campionilor, LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro

AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG, ambele de la 22:00, reprezintă principalele atracții ale zilei de miercuri, 14 octombrie. 

De asemenea, de la 22:00, este de așteptat ca Răzvan Marin să fie titular în Șahtior Donețk - AEK Atena. 

Programul complet din UCL

În același timp, de la 22:00, se vor mai disputa Aston Villa - Fenerbahce, Betis - FC Porto, Bodo/Glimt - Dortmund și Slovan Bratislava - Stuttgart. 

Cele mai importante momente ale confruntărilor vor fi redate LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro

LIVE, 19:45: Feyenoord - Como 

LIVE, 19:45: LASK- Liverpool


LIVE, 22:00: AS Roma - Real Madrid


LIVE, 22:00: Manchester City - PSG

LIVE, 22:00: Aston Villa - Fenerbahce 

LIVE, 22:00: Betis - FC Porto

LIVE, 22:00: Bodo/Glimt - Dortmund

LIVE, 22:00: Șahtior Donețk - AEK Atena

LIVE, 22:00: Slovan Bratislava - Stuttgart

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