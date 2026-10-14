Feyenoord - Como și LASK - Liverpool deschid seria meciurilor de astăzi din Liga Campionilor, începând cu ora 19:45.

Spectacolul din Liga Campionilor, LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro

AS Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG, ambele de la 22:00, reprezintă principalele atracții ale zilei de miercuri, 14 octombrie.

De asemenea, de la 22:00, este de așteptat ca Răzvan Marin să fie titular în Șahtior Donețk - AEK Atena.

Programul complet din UCL

În același timp, de la 22:00, se vor mai disputa Aston Villa - Fenerbahce, Betis - FC Porto, Bodo/Glimt - Dortmund și Slovan Bratislava - Stuttgart.

Cele mai importante momente ale confruntărilor vor fi redate LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro.

LIVE, 19:45: Feyenoord - Como