Fanii lui Liverpool au facut petitie pentru suspendarea lui Messi! Ce gest a facut inainte sa inscrie din lovitura libera. VIDEO

Messi a marcat de doua ori in poarta lui Liverpool pe Camp Nou, a doua reusita un sut superb din lovitura libera de la 30 de metri!

Fanii englezi au observat insa un gest brutal facut de Messi cu cateva secunde inainte de lovitura superba prin care l-a invins pe Alisson pentru 3-0. Messi l-ar fi lovit cu pumnul in cap pe Fabinho, gest neobservat de arbitru.



Englezii cer ca Messi sa fie judecat pentru gestul sau si chiar suspendarea pentru meciul retur de pe Anfield. "Messi l-a lovit cu pumnul pe Fabinho, dar jucatorul lui Liverpool a primit cartonas galben si s-a dictat lovitura libera din care Messi a inscris", e mesajul fanilor nemultumiti ai lui Liverpool.



UEFA: Get Messi a retrospective ban for clearly punching Fabinho in the head. - Sign the Petition! https://t.co/c87wDj2XqS via @UKChange sign the petition lets get UEFA on this.