ULTIMA ORA: Barcelona a facut azi un transfer! Jucatorul poate avea un viitor URIAS a semnat pe 5 ani

Dupa De Jong, Barca a mai adus un olandez.

Nu e De Ligt, care probabil va fi anuntat pe Camp Nou dupa finala Champions League. Barcelona a platit 7,7 milioane de euro pentru Ludovit Reis de la Groningen. Pustiul de 18 ani a semnat pe 5 ani. Reis va fi inclus de Valverde in lotul pentru perioade de pregatire din vara, insa va juca mai intai pentru echipa secunda a Barcelonei. Mijlocasul va merge in Japonia, unde Barca le va intalni pe Chelsea si Vissel Kobe.

De Telegraaf scrie ca mutarea e sigura si ca jucatorul va calatori la Barcelona alaturi de agentul sau pentru a fi prezentat peste cateva zile.

Reis are parinti slovaci, dar e nascut in olanda. Tanarul juca pentru Groningen de 4 ani. In acest sezon, a prins 27 de jocuri in Eredivisie.