Fault INVENTAT, Liverpool a dat gol in minutul 86! Faza incredibila din care a marcat

Echipa lui Klopp a tremurat serios pe terenul lui Newcastle. Golul victoriei a venit in minutul 86 si a fost marcat de Origi. Liverpool a castigat cu 3-2 si asteapta un pas gresit din partea lui City in jocul cu Leicester de luni seara.

Razboiul pentru campionat se putea incheia pe St. James Park. Faultul care a dus la lovitura libera din care Origi a marcat a fost inexistent. Suporterii au innebunit pe retelele de socializare! Fabinho s-a impins intr-un adversar, apoi a cazut la pamant chiar in fata asistentului, care n-a rezistat tentatiei si a ridicat steagul.

Van Dijk ordering Trent that Shaqiri should take the free kick which eventually led to the winning goal.

This is truly class from Van Dijk. The intelligence, the leadership!! What an influential player! pic.twitter.com/bCWdwWw15U