Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate

După ce UEFA a decis să modifice formatul Ligii Campionilor și a mărit numărul echipelor participante în faza principală la 36, două dintre aceste locuri sunt oferite țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul precedent.

Spania și Germania luptă pentru locul extra din Champions League

"European Performance Spots", așa cum sunt denumite de UEFA, vor merge în acest sezon către Anglia și una dintre Spania și Germania.

Anglia, din postura de lider detașat în clasamentul coeficienților UEFA din acest sezon, și-a asigurat deja un loc extra în ediția următoare de Champions League. Astfel, locul 5 din Premier League, ocupat acum de Aston Villa, are prezența asigurată în viitoarea ediție UCL.

Lupta pentru al doilea loc este una crâncenă. Spania (coeficient 21.531) și Germania (21.214), ambele cu câte două echipe rămase în competițiile europene, par că vor lupta până la ultimul joc pentru locul extra din Champions League, arată calculele Football Meets Data.

Spania a adăugat 0.125 puncte de coeficient după remiza lui Atletico Madrid contra lui Arsenal (1-1), iar în această săptămână nu mai poate fi depășită de Germania, reprezentată în Europa de Bayern Munchen și Freiburg.

Spaniolii, pe lângă Atletico Madrid, o mai au în Europa League pe Rayo Vallecano, care va înfrunta Strasbourg.