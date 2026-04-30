Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate

Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate Liga Campionilor
Meciurile din fazele finale ale competițiilor europene au o miză importantă și pentru următorul sezon din Champions League. 

După ce UEFA a decis să modifice formatul Ligii Campionilor și a mărit numărul echipelor participante în faza principală la 36, două dintre aceste locuri sunt oferite țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul precedent.

Spania și Germania luptă pentru locul extra din Champions League

"European Performance Spots", așa cum sunt denumite de UEFA, vor merge în acest sezon către Anglia și una dintre Spania și Germania.

Anglia, din postura de lider detașat în clasamentul coeficienților UEFA din acest sezon, și-a asigurat deja un loc extra în ediția următoare de Champions League. Astfel, locul 5 din Premier League, ocupat acum de Aston Villa, are prezența asigurată în viitoarea ediție UCL.

Lupta pentru al doilea loc este una crâncenă. Spania (coeficient 21.531) și Germania (21.214), ambele cu câte două echipe rămase în competițiile europene, par că vor lupta până la ultimul joc pentru locul extra din Champions League, arată calculele Football Meets Data.

Spania a adăugat 0.125 puncte de coeficient după remiza lui Atletico Madrid contra lui Arsenal (1-1), iar în această săptămână nu mai poate fi depășită de Germania, reprezentată în Europa de Bayern Munchen și Freiburg.

Spaniolii, pe lângă Atletico Madrid, o mai au în Europa League pe Rayo Vallecano, care va înfrunta Strasbourg.

Echipele care ar putea beneficia de locul extra

În LaLiga, locul 5 este ocupat în prezent de Betis, aflată la 10 puncte în spatele poziției a patra (Atletico Madrid). Practic, singura șansă ca echipa lui Manuel Pellegrini să meargă în UCL este ca Spania să obțină locul extra.

În Bundesliga, calculele sunt ceva mai complicate. Primele trei clasate Bayern, Dortmund și RB Leipzig sunt sigure sau aproape sigure de prezența în UCL. Mai jos, lupta este deschisă pentru top 5: Stuttgart (locul 4, 57 de puncte), Hoffenheim (locul 5, 57 de puncte), Leverkusen (locul 6, 55 de puncte).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“



Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

