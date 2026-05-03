Bournemouth s-a impus clar în fața lui Crystal Palace și își continuă astfel cursa spre Europa, acolo unde are încă șanse inclusiv pentru locurile de Champions League!
Bournemouth - Crystal Palace 3-0
A fost 3-0 pentru Bournemouth, după autogolul lui Jefferson Lema (minutul 10), reușita din penalty a lui Eli Junior Kroupi (minutul 32) și golul lui Rayan (minutul 77).
Manchester United a câștigat derby-ul cu Liverpool
Manchester United şi-a asigurat calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, după ce a învins la limită, cu scorul de 3-2, Liverpool, în derby-ul etapei a 35-a din Premier League, duminică pe stadionul Old Trafford.
United a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile brazilianului Matheus Cunha (6) şi slovenului Benjamin Sesko (14), însă Liverpool a revenit şi a restabilit egalitatea, graţie reuşitelor ungurului Dominic Szoboszlai 47) şi olandezului Cody Gakpo (56).
Tânărul internaţional englez Kobbie Mainoo a fost cel care a adus victoria gazdelor, în minutul 77.