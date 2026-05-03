LIVE pe VOYO duminică, Bournemouth s-a impus clar în fața lui Crystal Palace și își continuă astfel cursa spre Europa, acolo unde are încă șanse inclusiv pentru locurile de Champions League!

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

A fost 3-0 pentru Bournemouth, după autogolul lui Jefferson Lema (minutul 10), reușita din penalty a lui Eli Junior Kroupi (minutul 32) și golul lui Rayan (minutul 77).