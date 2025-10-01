VIDEO Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar

Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: "Excelent!" Deznodământul, însă, amar
Bayer Leverkusen - PSV, LIVE TEXT - AICI.

psvDennis ManIvan PerisicChampions League
Cele două echipe și-au dat întâlnire în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League miercuri seară, de la ora 22:00. Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven s-au confruntat pe ”BayArena” din Leverkusen.

Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar

În minutul patru al meciului, Dennis Man i-a trimis o centrare formidabilă din flancul drept lui Ivan Perisic lângă stâlpul porții. Fotbalistul lui PSV a marcat, dar VAR-ul a invalidat reușita din cauza unei poziții neregulamentare.

Presa din Olanda însă, a rămas fascinată de maniera în care Man a reușit să-i paseze lui Perisic.

”Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, a scris nu.nl.

Antrenorul olandez al echipei din Eredivisie, Peter Bosz, a decis să-l titularizeze pe Man în locul lui Ruben van Bommel, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi.

Echipele de start în Leverkusen - PSV

  • Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tillman, Poku - Kofane
  • PSV: Kovar - Mauro Junior, Obispo, Gasiarowski, Salah-Eddine - Saibari, Schouten, Veerman - Man, Til, Perisic
