Cele două echipe și-au dat întâlnire în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League miercuri seară, de la ora 22:00. Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven s-au confruntat pe ”BayArena” din Leverkusen.



Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar



În minutul patru al meciului, Dennis Man i-a trimis o centrare formidabilă din flancul drept lui Ivan Perisic lângă stâlpul porții. Fotbalistul lui PSV a marcat, dar VAR-ul a invalidat reușita din cauza unei poziții neregulamentare.



Presa din Olanda însă, a rămas fascinată de maniera în care Man a reușit să-i paseze lui Perisic.



”Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, a scris nu.nl.

