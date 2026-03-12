Revelaţia FK Bodo/Glimt a făcut un pas uriaș spre sferturile de finală din Champions League, după victoria la scor de miercuri seara cu Sporting Lisabona, 3-0.
Au marcat, pe rând, Sondre Brunstad Fet (32 - din penalty), Ole Didrik Blomberg (45+1) şi Kasper Hogh (71).
Primul ”11” aliniat de Bodo/Glimt
Din primul ”unsprezece” aliniat de antrenorul Kjetil Knutsen (aflat pe banca tehnică din 2018), doar portarul Nikita Haikin (rus din Israel cu cetățenie britanică) și atacantul central Kasper Hogh (danez) nu sunt norvegieni!
Câștigătoarea ”dublei” Bodo/Glimt - Sporting va întâlni în sferturile de finală Bayer Leverkusen sau Arsenal (1-1 la nemți în tur).
Rezultatele și marcatorii din prima manşă a optimilor Champions League
Marţi
Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0
A marcat: Mario Lemina 7.
Atalanta - Bayern Munchen 1-6
Au marcat: Mario Pasalic 90+3, respectiv Josip Stanisic 12, Michael Olise 22, 64, Serge Gnabry 25, Nicolas Jackson 52, Jamal Musiala 67.
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2
Au marcat: Marcos Llorente 6, Antoine Griezmann 14, Julian Alvarez 15, 55, Robin Le Normand 22, respectiv Pedro Porro 26, Dominic Solanke 76.
Newcastle United - FC Barcelona 1-1
Au marcat: Harvey Barnes 86, respectiv Lamine Yamal 90+6 - penalty.
Miercuri:
Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1
Au marcat: Robert Andrich 46, respectiv Kai Havertz 89 - penalty.
Bodo/Glimt - Sporting Lisabona 3-0
Au marcat: Sondre Brunstad Fet 32 - penalty, Ole Didrik Blomberg 45+1, Kasper Hogh 71.
Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2
Au marcat: Bradley Barcola 10, Ousmane Dembele 40, Vitinha 74, Hvicea Kvaraţhelia 86, 90+4, respectiv Malo Gusto 28, Enzo Fernandez 57.
Real Madrid - Manchester City 3-0
A marcat: Fede Valverde 20, 27, 42.
Vinicius Junior (Real Madrid) a ratat un penalty în min. 58 (a apărat Gianluigi Donnarumma).
* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 17 şi 18 martie.