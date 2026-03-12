Revelaţia FK Bodo/Glimt a făcut un pas uriaș spre sferturile de finală din Champions League, după victoria la scor de miercuri seara cu Sporting Lisabona, 3-0.

Au marcat, pe rând, Sondre Brunstad Fet (32 - din penalty), Ole Didrik Blomberg (45+1) şi Kasper Hogh (71).