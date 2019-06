CFR vs MACCABI TEL AVIV in Champions League! Au luat titlul cu 31 de de puncte avans, o singura infrangere tot sezonul!!! De cine trebuie sa se teama CFR

In cazul in care trece de Astana, CFR Cluj o va intalni in turul 2 preliminar din Champions League pe campioana din Israel, Maccabi Tel Aviv.

Maccabi vine dupa un sezon intern de exceptie. A luat titlul cu 31 de puncte avans si a pierdut un singur joc tot campionatul, contra lui Bnei Yehuda, pe 5 mai.

Cel mai bine cotat jucator al lui Maccabi e portarul sarb Rajkovic (23 de ani), evaluat de transfermarkt la 2,5 milioane de euro.

La Maccabi e antrenor Vladimir Ivic, si el sarb, fost antrenor la PAOK Salonic inaintea lui Razvan Lucescu.

In lotul lui Maccabi se afla si un jucator cu nationalitate romana, Itay Shechter. Atacantul de 32 de ani a jucat 34 de meciuri si a marcat de 8 ori sezonul trecut.

In cazul in care trece de Astana, CFR va juca pe teren propriu prima mansa a duelului cu Maccabi pe 24 sau 25 iulie, in timp ce returul va avea loc la Tel Aviv o saptamana mai tarziu.