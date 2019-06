ASTA N-A vrut Dan Petrescu! Deplasare la 4.241 de kilometri pentru CFR Cluj! Cine este campioana Kazahstanului, adversara CFR-ului in UEFA Champions League

Campioana in Kazahstan de fiecare data in ultimii 5 ani, FC Astana este adversara CFR-ului in primul tur preliminar al Champions League.

CFR Cluj va juca impotriva campioanei Kazahastanului in primul tur preliminar al UEFA Champions League! Pentru echipa lui Dan Petrescu va urma cea mai lunga deplasare posibila, de 4.241 de kilometri pana la capitala Nur-Sultan.

Astana a castigat titlul de fiecare data in ultimii 5 ani si are un lot evaluat la 23.7 milioane de euro conform transfermarkt. Un alt dezavantaj al celor de la CFR Cluj este faptul ca Astana este in plin campionat, fiind pe primul loc dupa 16 etape, cu 3 puncte peste Tobol, insa cu 2 meciuri in plus fata de aceasta.

Golgheterul echipei in acest sezon este mijlocasul Marin Tomasov, fost la Hajduk Split, 1860 Munchen, Rijeka si Al Nassr, cel care a marcat 7 goluri in 16 partide. Dorin Rotariu are si el 5 goluri in 15 partide, iar in Murtazayev are 4 goluri in 16 partide. Tomasov este si cel mai bine evaluat jucator din lot, la 3.5 milioane de euro, conform transfermarkt.

Au ajuns in grupe in ultimii 4 ani

Astana incearca o noua calificare in grupele unei competitii europene. Ar fi al 5-lea an consecutiv cand reusesc acest lucru! Daca in sezonul 2015/2016 erau in grupa cu Benfica, Atletico si Galatasaray in grupele UEFA Champions League, terminand pe locul 4, fara victorie, au urmat 3 ani consecutivi in grupele Europa League, reusind o singura data calificarea.

Astana este o echipa extrem de puternica pe teren propriu, reusind de-a lungul timpului sa le invinga acasa pe Celtic, Maccabil Tel Aviv, APOEL, Rennes sau Jablonec.