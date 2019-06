CFR CLUJ - Astana in UEFA Champions League | Reactia lui Dan Petrescu dupa tragerea la sorti! CFR a castigat primul amical al verii

CFR Cluj va juca cu FC Astana in preliminariile Ligii Campionilor.

Antrenorul clujenilor e nemultumit de adversarul pe care il va intalni CFR in preliminariile Ligii, FC Astana, cea mai titrata si bogata echipa din Kazahstan, din cauza faptului ca e o distanta foarte mare de parcurs pana in Astana, aproximativ 4000 de kilometri.

"Am cazut rau! Din cele 5 echipe posibile, n-as fi vrut Steaua Rosie Belgrad si bine ca i-am evitat. Astana a fost a doua pe care nu o voiam, pentru ca este o deplasare foarte lunga, joaca pe teren sintetic si sunt in plin campionat, intr-o forma sportiva buna, au buget extraordinar, multi bani, isi permit sa plateasca un jucator din nationala Romaniei. Ei nu au pierdut nici cu Atletico sau Galatasaray si asta spune multe despre forta lor pe teren propriu" a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Sunt dezamagit de modul in care sunt tratate echipele din Romania"



Tehnicianul de la CFR este nemultumit de faptul ca echipa campioana a Romaniei nu a fost cap de serie.

"Sunt surprins de pozitia pe care CFR a avut-o la tragerea la sorti, patru tururi preliminare si nici macar cap de serie in primul. Este foarte greu pentru fotbalul romanesc si sunt dezamagit de cum sunt tratate campioanele din Romania", a mai declarat Dan Petrescu.

Ciprian Deac: Trebuie sa trecem in turul urmator"



Deac poate fi atuul clujenilor in ceea ce priveste informatiile despre gruparea din Kazahstan si asta pentru ca mijlocasul din Gruia a jucat la Aktobe, rivala Astanei.

"In urma cu doi ani am jucat in Kazakstan, cunosc destul de bine echipa, au jucatori buni, nu vom avea meciuri usoare. Vom juca pe un sintetic ciudat, nu prea am mai vazut ca la ei, dar noi trebuie sa avem in cap doar sa trecem in turul urmator", spus Deac.

Victorie in primul amical al verii



Clujenii s-au impus astazi cu 1-0 in fata rusilor de la FC Orenburg, formatie care a terminat campionatul in Rusia pe locul 7. Golul clujenilor a fost marcat de croatul Damian Djokovic in minutul 32.

Urmatoarele amicale pe care CFR le va disputa in cantonamentul din Austria sunt impotriva celor de la Steaua Rosie Belgrad (22 iunie), NK Osijek (26 iunie), Mlada Boleslav (28 iunie) si Sparta Praga (29 iunie).