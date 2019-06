CFR Cluj - ASTANA | ATENTIE, CFR! Echipa din Kazahstan a impresionat in Europa in ultimii ani. Ce rezultate a avut

Campioana Romaniei, CFR Cluj, incepe din primul tur preliminar Champions League anul acesta. Sortii au scos in cale pentru CFR pe Astana, campioana din Kazahstan, club la care este legitimat fostul dinamovist Dorin Rotariu.



Astana, campioana de 5 ani la rand in Kazahstan!

Infiintata in 2009, Astana a fost antrenata in trecut de Ioan Andone, iar acum a ajuns la al cincilea titlu de campioana in Kazahstan. Echipa din capitala Kazahstanului a atins grupele Ligii Campionilor in sezonul 2015-2016 si saisprezecimile de finala ale Europa League in sezonului 2017-2018.

Cu campionat care se joaca in sistem primavara-toamna, FC Astana este liderul la zi al campionatului Kazahstanului, iar internationalul roman Dorin Rotariu este titular. Jucatorii notabili din lotul kazahilor sunt sarbul Antonio Rukavina, bosniacul Marin Anicic, croatii Luka Simunovic si Marin Tomasov.

Ioan Andone a antrenat Astana in perioada iulie - noiembrie 2013, iar in primele patru luni din 2013, Astana a fost pregatita de ucraineanul Oleg Protasov, cel care le-a antrenat pe Steaua Bucuresti si Astra Giurgiu. Pe banca tehnica a echipei este acum ucraineanul Roman Grigorciuk.

In 2012, Astana l-a avut printre jucatori pe romanul Emil Dica.



CFR Cluj - Astana. Programul jocurilor

Partida din prima mansa va avea loc in Kazahstan pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Cluj-Napoca, pe 16 sau 17 iulie. Astana nu a mai intalnit adversare din Romania in cupele europene.