Egalul obținut de „câini” pe Arena Națională, 1-1 cu Universitatea Craiova, a adus și lămuriri privind viitorul unuia dintre cei mai importanți oameni din defensiva lui Zeljko Kopic. Kennedy Boateng (29 de ani), cotat la 1,2 milioane de euro, se află la final de contract, angajamentul său expirând pe 30 iunie 2026.

Deși au existat speculații intense privind o despărțire imediată sau o posibilă prelungire, conducerea din „Ștefan cel Mare” a tranșat subiectul. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” a explicat situația, subliniind că nu se mai pune problema unei noi înțelegeri, dar nici a unei plecări în această iarnă, în ciuda discuțiilor existente.

„La Boateng, e caz închis pentru noi, da. Sunt discuții, sunt insistențe, încă nu s-au liniștit apele. El e un tip cu mare caracter. Încercăm să găsim o soluție care să fie bună și pentru noi, și pentru el”, a spus oficialul dinamovist.

Kopic se bazează pe el până la final

Fundașul togolez a fost un pilon de bază în acest sezon, bifând 25 de apariții în Superliga și reușind să marcheze de patru ori. Antrenorul Zeljko Kopic a confirmat la conferința de presă că se va baza în continuare pe serviciile apărătorului, chiar dacă acesta va părăsi echipa la finalul stagiunii.

Tehnicianul croat a mizat pe profesionalismul jucătorului care a venit la Dinamo în iulie 2024.

„Nu este ușor să-ți păstrezi calmul. A avut oferte foarte bune, însă decizia noastră este să rămânem așa până în vară. Cred în personalitatea lui, în calitatea lui umană și că va continua să muncească la același nivel. A dat mult pentru acest club, însă și clubul i-a oferit multe”, a spus Zeljko Kopic.

1.2 milioane de euro este cota de piață a fundașului central care a venit la Dinamo liber de contract în vara anului 2024.