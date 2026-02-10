Falemi, fost campion cu Steaua, proiect foarte interesant la FC Nana Juniors: "Sportul nu înseamnă doar efort pe teren"

FC Nana Juniors a lansat NANA NUTRITION, un program de nutriție dedicat copiilor care fac sport FC Nana Juniors a lansat, începând cu luna ianuarie 2026, programul NANA NUTRITION, un proiect de educație nutrițională destinat sportivilor din grupele 2012–2019, dar și părinților acestora. "Scopul este clar: o alimentație mai bună pentru copii, refacere corectă după antrenamente și o creștere sănătoasă, pe termen lung. Copiii care fac sport de performanță au nevoi diferite față de ceilalți", spune fostul campion cu Steaua și internațional în naționala Camerunului.

Pe lângă școală și activitățile zilnice, ei depun un efort fizic, mental și emotional intens la antrenamente. În doar două ore pe teren, consumul energetic este uriaș, iar alimentația joacă un rol decisiv în refacere și dezvoltare. Pornind de la această realitate, FC Nana Juniors a creat NANA NUTRITION, un ghid practic care îi ajută pe părinți să facă alegeri mai bune pentru meniul sportivilor și îi învață pe copii să mănânce corect încă de la vârste fragede.

Programul include structura clară a zilei copilului, variante de meniuri adaptate fiecărui moment, informații despre nutrienții esențiali pentru energie și refacere, principii de nutriție ușor de aplicat, gustări recomandate, suplimente utile și o listă clară de alimente de evitat. Totul este prezentat într-un format vizual atractiv, ușor de parcurs.

La grupele mari ale clubului, antrenamentele sunt intense, iar copiii ajung acasă obosiți și se refac peste noapte. De aceea, suportul nutritiv oferit de familie – proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine și minerale – este esențial pentru ca sportivii să aibă energie a doua zi și să continue procesul de creștere. Începând cu luna februarie, copiii cu probleme de greutate sunt incluși într-un program de monitorizare săptămânală, coordonat de antrenorul de atletism și Community Managerul clubului, în colaborare directă cu părinții. Obiectivul nu este slăbirea rapidă, ci educația alimentară și echilibrul.

„Nu ne interesează soluțiile de moment. Vrem ca cei mici să învețe să mănânce sănătos singuri, iar familiile să susțină acest proces. Sportul nu înseamnă doar efort pe teren, ci și alegeri corecte în fiecare zi”, a transmis Nana Falemi. Proiectul NANA NUTRITION este rezultatul a luni de muncă, discuții și colaborări cu specialiști, fiind construit pas cu pas de echipa clubului. Ghidul are peste 40 de slide-uri și îmbină informația practică cu o prezentare prietenoasă pentru copii.