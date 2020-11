Acum ori niciodata? Barcelona e pregatita sa faca un ultim 'asalt' pentru Neymar! Cine ar putea decide transferul

Barcelona isi va alege noul presedinte la inceputul anului 2021.

Sosirea lui Neymar poate fi luata in considerare doar daca Barcelona va reusi sa-si vanda unul dintre jucatorii sai importanti din atac, conform celor de la SPORT. Un acord prealabil cu privire la transferul lui Neymar ar putea decide pentru oricare dintre candidati un plus in lupta pentru castigarea presedintiei.

In Franta, zvonurile din ultima vreme au transmis faptul ca Neymar ar fi suparat deoarece clubul din Paris nu s-a gandit inca sa-i prelungeasca contractul, care mai este valabil pana in vara lui 2022. PSG incearca sa-i prelungeasca intelegerea lui Mbappe, care este prioritatea clubului in acest moment.

Chiar si daca unul dintre candidatii pentru presedintie ar obtine un acord verbal de la Neymar, brazilianul ar costa-o cel putin 100 de milioane de euro. Pandemia a cauzat probleme grave financiare clubului catalan, iar pentru a putea face o astfel de oferta, Barcelona trebuie sa-si vanda unul din starurile din atac.

Conform presei din Spania, una dintre posibilitati ar fi chiar plecarea lui Antoine Griezmann, fotbalist care inca nu s-a acomodat la stilul Barcelonei si a avut reprosuri repetate asupra pozitiei in care este folosit in teren.