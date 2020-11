Masacru! Masacru! Masacru! Nici Mbappe si Neymar nu dadeau atatea! :)) Cat a putut sa se termine meciul jucat de fetele de la PSG

Echipa de fotbal feminin a PSG-ului a facut show total in campionatul din Franta.

PSG a jucat ieri in deplasare la Issy FF, in runda a 8-a din prima divizie feminina de fotbal a Frantei.

Fetele din Paris au facut spectacol total si au invins cu 14-0, vedeta meciului fiind Nadia Nadim, care a reusit sa inscrie 6 goluri (25', 40', 48', 69', 74', 90').

Pentru oaspeti au mai marcat Kadidiatou Diani (5', 44') Marie-Antoinette Katoto (7', 9'), Ashley Lawrence (31'), Fomiga (65'), Signe Brunn (84') si Ramona Bachmann (85').

PSG ramane pe locul 2 in clasament, la doar 2 puncte de liderul neinvins Lyon. Echipa de fotbal din Paris are 7 victorii si un singur rezultat de egalitate, obtinut in prima etapa cu Bordeaux (0-0), si un total de 22 de puncte.