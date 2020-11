PSG, obligata sa aleaga intre Mbappe si Neymar! LOVITURA la care unul dintre staruri nu se astepta! Care ar fi alegerea seicilor 

Paris Saint-Germain vrea sa le prelungeasca intelegerile starurilor Neymar si Mbappe.

Seicii de la Paris se afla in fata unei decizii complicate, deoarece vor sa le prelungeasca intelegerile lui Neymar si Mbappe, insa pretentiile financiare ale celor doi nu ar putea fi acoperite.

Astfel, clubul francez ar trebui sa aleaga intre cei doi, iar principala optiune ar fi sa incheie prelungirea lui Mbappe, cel care este dorit de Real Madrid, in detrimentul lui Neymar, care ar putea pleca din vara de la echipa, anunta L'Equipe.

Desi au luat legatura cu reprezentantii lui Neymar pentru a negocia prelungirea, pretentiile salariale ale brazilianului ar putea fi prea mult pentru ceea ce este PSG dispusa sa ofere. Starul brazilian este dispus sa prelungeasca, insa doar cu conditia ca salariul sa nu ii fie micsorat, iar acest lucru ar face imposibila prelungirea contractului lui Mbappe. Neymar are unul dintre cele mai mari salarii din Europa, alaturi de Messi.

In cazul in care nu va reusi sa ajunga la un acord cu Neymar in urmatoarele saptamani, PSG ar fi dispusa sa il lase pe brazilian sa plece in cursul perioadei de mercato din vara.