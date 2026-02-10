La finalul partidei fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a analizat jocul celor două echipe și a l-a evidențiat pe unul dintre jucătorii gazdelor.

”O fază interesantă cum să surprinzi adversarul (n.r. la golul lui Dinamo). Apare acolo Opruț, după o minge lungă a lui Mărginean, jucător cerebral, care mie mi-a plăcut foarte mult în seara asta”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Craiova rămâne lider

Dinamo e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat în ultimele două partide de acasă, 1-1 cu Petrolul şi Universitatea.

Universitatea are o singură victorie în ultimele trei etape, un egal şi un eşec, dar rămâne pe primul loc.

În urma acestui rezultat de egalitate, Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, în timp ce Rapid şi Dinamo, ocupă pozițiile doi și trei, ambele cu câte 49 de puncte.