PLAY-OFF UEFA CHAMPIONS LEAGUE: Young Boys incearca un miracol in infernul din Serbia, Hategan la centru in Rosenborg-Dinamo Zagreb

Cele mai importante faze din mansa retur a play-off-ului Champions League pot fi urmarite pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro

Cele trei partide din mansa retur a play-off-ului UEFA Champions League sunt:

Krasnodar-Olympiakos, ora 22:00

Rosenborg-Dinamo Zagreb, ora 22:00

Steaua Rosie Belgrad- Young Boys Berna, ora 22:00

Dupa ce a reusit sa produca una dintre surprizele din Champions League in turul 3 preliminar eliminand-o pe Porto, rusii de la Krasnodar sperau sa faca un meci bun si impotriva celor de la Olympiakos, insa grecii s-au impus in prima mansa cu categoric 4-0, ceea ce face ca misiunea celor de la Krasnodar sa fie una aproape imposibila in aceasta seara.

Rosenborg va primi vizita celor de la Dinamo Zagreb. In tur croatii s-au impus cu 2-0 prin golurile marcate de Petkovic si Orsic. Norvegienii incearca sa intoarca soarta calificarii in favoarea lor, pe teren propriu fiind o formatie care practica un fotbal foarte ofensiv. In ultimele 5 meciuri in toate competitiile au inscris 22 de goluri si au primit doar 6. Partida va fi arbitrata la centru de Ovidiu Hategan.

Young Boys Berna a remizat in mansa tur a dublei cu Steaua Rosie Belgrad pe teren propriu, scor 2-2. Elvetienii au marcat prin Assale si Hoarau, in schimb ce pentru sarbi au punctat Degenek si Garcia. Steaua Rosie porneste cu un avantaj datorita golurilor marcate in deplasare, dar calificarea este deschisa oricarui rezultat. Sarbii vor fi sustinuti de peste 50.000 de fani, ceea ce reprezinta inca un avantaj pentru echipa antrenata de Vladan Milojevic.