ULTIMA ORA | Dan Petrescu, pe lista unei echipe care in mai o bloca pe Man United in lupta pentru UEFA Champions League! Antrenorul CFR-ului poate ajunge in Anglia

Dan Petrescu este unul dintre antrenorii doriti de Huddersfield, anunta Sky Sports.

Huddersfield a retrogradat din Premier League la finalul sezonului trecut dupa 2 ani petrecuti in prima liga. Obiectivul echipei pentru noul sezon este promovarea imediata, insa startul de sezon a fost unul dezamagitor iar infrangerea cu 2-1 in fata lui Fulham de vinerea trecuta a dus la demiterea lui Jan Siewert.

Antrenor interimar a fost desemnat Mark Hudson iar acesta si-a exprimat dorinta de a deveni antrenor permanent la echipa. Conducerea clubului are insa o lista de mai multi antrenori pentru preluarea postului precum Gary Rowett, fost la Derby County sau Stoke, precum si actualul antrenor de la QPR, John Eustace. Si Airtor Karanka, fost jucator la Real Madrid si asistent al lui Mourinho, cel care le-a pregatit in Anglia pe Middlesbrough si Nottingham Forest este luat in considerare.

Cei de la Sky Sports scriu ca o alta optiune este Dan Petrescu! Acesta este cunoscut fanilor in Anglia pentru perioada in care a jucat la Chelsea iar perfomantele obtinute pe banca CFR-ului au atras atentia sefilor celor de la Huddersfield. O decizie in privinta antrenorului urmeaza sa fie luata in pauza internationala iar o eventuala ratare a calificarii CFR-ului in grupele UEFA Champions League ar putea cantari in favoarea celor de la Huddersfield in tentativa de a-l ademeni pe Dan Petrescu.

Huddersfield a terminat in sezonul trecut pe ultimul loc in Premier League cu doar 3 victorii si 7 egaluri in 38 de meciuri. Singurul rezultat de marca a fost un egal cu Manchester United in luna mai cand echipa lui Ole Gunnar Solskjaer era in lupta pentru ocuparea unui loc de UEFA Champions League.