CFR CLUJ - SLAVIA PRAGA LIVE 22:00 | Batalia pentru grupe! Petrescu: "E cea mai ofensiva echipa pe care am vazut-o in 16 ani". ECHIPELE PROBABILE

CFR Cluj e la doua meciuri de grupele UEFA Champions League!

CFR Cluj - Slavia Praga este meciul tur al dublei pentru calificarea in grupele UEFA Champions League. Campioanele Romaniei si Cehiei se dueleaza in Play Off. Formatia lui Dan Petrescu a trecut de Celtic cu 5-4 la general (1-1 acasa si 4-3 in deplasare), in timp ce Slavia se afla la primele meciuri din preliminarii.

Dan Petrescu: "Slavia e cea mai ofensiva echipa pe care am vazut-o in 16 ani de antrenorat"

Dan Petrescu e precaut inaintea meciului cu Slavia Praga, chiar daca CFR vine dupa calificari obtinute in fata unor echipe precum Astana, Maccabi Tel Aviv si Celtic. El a adoptat o tactica similara celei de dinaintea dublei cu scotienii.

"Slavia e foarte puternica, are un buget extraordinar, jucatori de mare valoare. Au luat titlul in Cehia si sunt mari favoriti in acest meci. Noi am jucat sase meciuri pana aici, iar ei au intrat direct in Play Off. Anul trecut au dat patru goluri la Chelsea acasa, sunt la alt nivel. Este cea mai ofensiva echipa pe care am studiat-o in 16 ani de antrenorat", a spus Petrescu.

Cuneyt Cakir arbitreaza CFR - Slavia

UEFA l-a trimis pe centralul turc Cuneyt Cakir la meciul CFR Cluj - Slavia Praga. Acesta a oficiat si la finala UEFA Champions League din 2015, disputata intre Juventus si Barcelona (1-3).

CFR Cluj - Slavia Praga. Echipele probabile

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - C. Deac, Bordeianu, L. Aurelio, Djokovic - Rondon, Omrani

Antrenor: Dan Petrescu

Slavia Praga: Kolar - Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny - Husbauer, Soucek - Masopust, N. Stanciu, Olayinka - Yusuf

Antrenor: Jindrich Trpisovsky