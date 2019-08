Omul care a zburat 390.400km intr-un an pentru recrutarea de jucatori e la o echipa de UEFA Champions League! In vara asta a transferat un roman

El a primit in 2018 premiul pentru cel mai mare numar de kilometri parcursi de o singura persoana.

Luis Campos este director sportiv la Lille si este considerat in lumea fotbalului unul dintre cei mai buni specialisti in recrutarea de jucatori. Ultimul exemplu: Nicolas Pepe, adus cu 10 milioane de euro in 2017 si vandut cu 80 de milioane vara aceasta!

Ca dovada a muncii depuse de Campos pentru a descoperi jucatorii potriviti pentru Lille, el a primit in 2018 o macheta a unui avion din partea Star Alliance, ce reprezinta un grup de companii aeriene, dupa ce a fost omul cu cei mai multi kilometri parcursi in 2018: 290.400km!

In aceasta vara, Campos a insistat pentru aducerea lui Virgiliu Postolachi de la PSG. Atacantul dorit in nationala Romaniei a venit liber de contract.



"Este un profesionist grozav aflat la apogeul puterilor. Este complet. A acumulat experienta la toate nivelele si profita de acest lucru. Este foarte inteligent si se face disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Traieste, manca si se gandeste mereu la fotbal. Are o conexiune cu clubul, managerul si elementele financiare ale lui Lille.



O echipa nu inseamna un cumul de jucatori. Este un puzzle pe care trebuie sa-l rezolvi. Are un rol acum care ii place mult. Nu doreste sa fie din nou manager, vrea sa fie cel mai bun director sportiv posibil. Isi traieste visul in sensul ca are job-ul la care visa intotdeauna.



Stiu multi oameni care se ocupa de recrutare, nu voi face comparatii intre ei. Nu voi spune ca Luis este cel mai bun. Dar ce pot spune este ca e un director sportiv grozav. Vorbesc des cu el. Stiu modul in care lucreaza. El munceste enorm. Intr-o zi am vorbit cu el la telefon, era in Chile. La doua zile distanta, l-am sunat si era in Argentina. E un profesionist fantastic" a spus Mourinho despre Luis Campos intr-un interviu pentru L'Equipe.