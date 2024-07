Noua eră de la Manchester United a început cu o înfrângere în fața lui Rosenborg!

Deși a avut numeroase absențe de lot, presa britanică crede că United s-a făcut de râs, după ce a pierdut primul meci amical al sezonului.

Rosenborg a câștigat cu un gol venit la ultima fază de joc

Elevii lui Erik ten Hag au cedat amicalul cu Rosenborg Trondheim, scor 0-1, norvegienii impunându-se pe teren propriu prin golul marcate de Noah Holm (90+3).

"Rezultatul nu l-a trecut în plan secund și a fost un meci de pregătire, dar la United vrem să avem un standard de joc ridicat. Vrem să câștigăm meciurile, dar mai ales să nu le pierdem în ultimele secunde și să avem o evoluție cât mai bună.

Evoluția de astăzi a fost sub standardul dorit de noi, sub standardul fotbalului de top și acest lucru mă nemulțumește. O echipă care reprezintă Manchester United trebuie să o facă mai bine decât am făcut-o noi contra lui Rosenborg", a declarat managerul olandez, căruia i s-au alăturat în această vară Ruud van Nistelrooy și Rene Hake.

Unii dintre cei mai buni jucători au lipsit

Staff-ul tehnic nu a putut conta momentan pe jucătorii care au participat la Euro 2024, respectiv Bruno Fernandes, Diogo Dalot (Portugalia), Christian Eriksen, Rasmus Hojlund (Danemarca), Scott McTominay (Scoția), Joshua Zirkzee (Olanda), Luke Shaw, Kobbie Mainoo (Anglia), Altay Bayindir (Turcia), dar și cei care au evoluat la Copa America 2024 (Lisandro Martinez, Alejandro Garnacho - Argentina / Facundo Pellistri - Uruguay). Mai târziu au început pregătirea și Andre Onana, Tom Heaton, Victor Lindelof, Harry Maguire, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Amad Diallo, Antony și Mason Greenwood.

Echipa folosită împotriva lui Rosenborg:

Radek Vitek - Aaron Wan-Bissaka (Habeeb Ogunneye 46), Will Fish (Sonny Aljofree 46), Jonny Evans (Rhys Bennet 46), Sam Murray (Harry Amass 46) - Casemiro (Maxi Oyedele 46), Mason Mount (Toby Collyer 46) - Ethan Williams (Lames Scanlon 46), Hannibal Mejbri (Joe Hugill 46), Marcus Rashford (Ethan Ennis 46) - Ethan Wheatley (Jack Fletcher 46)

Rezerve neutilizate - Louis Jackson, Dermot Mee, Elyh Harrison, Samuel Mather

