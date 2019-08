Lovitura de teatru! Neymar - Cristiano Ronaldo, atacul care sa-i aduca UEFA Champions League lui Juventus! Oferta pregatita de campioana Italiei

Juventus e gata sa renunte la Dybala pentru a-l aduce pe Neymar.

Neymar la Juventus? Spaniolii de la AS dezvaluie ceea ce poate fi cel mai surprinzator deznodamant pentru telenovela verii pe piata transferurilor! Barcelona si Real Madrid s-au luptat in ultimele saptamani in oferte pentru a-l aduce pe brazilian, insa Juve a intrat si ea puternic in cursa.

Conform spaniolilor, Juve are sanse mari deoarece vine cu un atuu important: este gata sa-l includa in afacere pe Paulo Dybala, jucator pe care PSG si-l doreste mult! Conform jurnalistilor spanioli, Juve a pornit deja discutiile cu oficialii campioanei Frantei.

Pe langa includerea lui Dybala in tranzactie, Juventus ar mai urma sa ofere si 100 de milioane de euro.