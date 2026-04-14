Ce răspuns a putut să-i dea Diego Simeone lui Lamine Yamal înainte de Atletico - Barcelona

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Diego Simeone a fost întrebat despre declarația lui Lamine Yamal înainte de startul duelului Atletico Madrid - Barcelona.

TAGS:
Din articol

Partida Atletico Madrid - FC Barcelona, din returul „sferturilor” Champions League, care va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

În meciul tur, care s-a jucat în casa catalanilor, echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-0, iar Atletico Madrid pleacă clar cu prima șansă la calificare.

Diego Simeone, răspuns hilar pentru Lamine Yamal

Lamine Yamal a spus că speră ca antrenorul lui Atletico Madrid să îi ofere șansa la cât mai multe dueluri unu contra unu de-a lungul meciului de pe „Wanda Metropolitano”.

Diego Simeone a avut o replică pe măsură și a spus câți jucători vor avea sarcina de a-l marca pe starul catalanilor.

„Lamine a cerut unu contra unu? Cred că vom pune patru sau șase jucători pe el…”, a declarat Cholo Simeone.

Lamine Yamal l-a provocat pe Simeone înaintea duelului: „Poate îmi face o favoare” 

Starul Barcelonei a participat la conferința de presă de dinaintea meciului din Champions League și a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Yamal a vorbit despre încrederea pe care o au jucătorii Barcelonei că pot întoarce rezultatul, dar nu a ezitat să „îl roage” ceva pe antrenorul lui Atletico Madrid.

„Cred că suntem o echipă tânără, suntem cu toţii fani Barcelona, foarte mult chiar, şi am arătat asta de multe ori. Trebuie să facem ceea ce am făcut tot sezonul, să luptăm pentru această emblemă. Ne dorim foarte mult să ajungem în semifinale şi vom da totul.

(n.r. despre presiunea meciului) Din fericire, joc la Barcelona şi sunt mulţi jucători de mare calitate, veterani de clasă mondială care demonstrează asta în fiecare an. Nu cred că este vorba doar despre mine, chiar dacă ar fi, nu m-ar deranja.

Avem mulţi jucători care pot întoarce lucrurile de unii singuri şi de aceea am încredere în echipă. Mă simt foarte bine, aştept cu nerăbdare meciul, sunt motivat şi sper că pot face diferenţa.

Să vedem dacă Cholo (n.r. Simeone) îmi face o favoare şi mă pune unu la unu cu unul dintre jucătorii lui, sper asta”, a declarat Lamine Yamal, potrivit Mundo Deportivo.

Înaintea partidei, starul de 18 ani are 22 de goluri și 18 pase decisive în 43 de meciuri jucate în tricoul blaugrana.

Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Lamine Yamal nu se joacă: ce i-a cerut starul lui Cholo Simeone înainte de Atletico - Barcelona
Lamine Yamal a transmis doar câteva cuvinte după Barcelona - Atletico Madrid 0-2: „Mereu!”
Hansi Flick a reacționat după ce Lamine Yamal l-a ignorat în Atletico - Barcelona. Ce le-a cerut jurnaliștilor
ULTIMELE STIRI
ACUM: Liverpool - PSG 0-0 | Schimbare de urgență făcută de Slot în prima jumătate de oră. Atmosferă electrizantă în iadul din Merseyside
Atletico Madrid – Barcelona 1-2, ACUM, pe Sport.ro! Nebunie pe „Wanda Metropolitano”
Spaniolii au găsit vinovatul după ce Lamine Yamal a deschis scorul pe ”Metropolitano”: ”Greșeală gravă”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
”Asta e realitatea”. Conducerea Rapidului intervine în scandalul dintre Gâlcă și Dobre
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Recomandarile redactiei
Atletico Madrid – Barcelona 1-2, ACUM, pe Sport.ro! Nebunie pe „Wanda Metropolitano”
Spaniolii au găsit vinovatul după ce Lamine Yamal a deschis scorul pe ”Metropolitano”: ”Greșeală gravă”
ACUM: Liverpool - PSG 0-0 | Schimbare de urgență făcută de Slot în prima jumătate de oră. Atmosferă electrizantă în iadul din Merseyside
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Daniel Bîrligea, supus unei intervenții chirurgicale! O oră și 40 de minute a durat operația. Ce s-a întâmplat
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Veste nesperată pentru Horațiu Moldovan! Spaniolii au anunțat decizia lui Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!