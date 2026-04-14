Ce răspuns a putut să-i dea Diego Simeone lui Lamine Yamal înainte de Atletico - Barcelona

„Lamine a cerut unu contra unu? Cred că vom pune patru sau șase jucători pe el…” , a declarat Cholo Simeone.

Diego Simeone a avut o replică pe măsură și a spus câți jucători vor avea sarcina de a-l marca pe starul catalanilor.

Lamine Yamal a spus că speră ca antrenorul lui Atletico Madrid să îi ofere șansa la cât mai multe dueluri unu contra unu de-a lungul meciului de pe „Wanda Metropolitano”.

În meciul tur, care s-a jucat în casa catalanilor, echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-0, iar Atletico Madrid pleacă clar cu prima șansă la calificare.

Lamine Yamal l-a provocat pe Simeone înaintea duelului: „Poate îmi face o favoare”

Starul Barcelonei a participat la conferința de presă de dinaintea meciului din Champions League și a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Yamal a vorbit despre încrederea pe care o au jucătorii Barcelonei că pot întoarce rezultatul, dar nu a ezitat să „îl roage” ceva pe antrenorul lui Atletico Madrid.

„Cred că suntem o echipă tânără, suntem cu toţii fani Barcelona, foarte mult chiar, şi am arătat asta de multe ori. Trebuie să facem ceea ce am făcut tot sezonul, să luptăm pentru această emblemă. Ne dorim foarte mult să ajungem în semifinale şi vom da totul.

(n.r. despre presiunea meciului) Din fericire, joc la Barcelona şi sunt mulţi jucători de mare calitate, veterani de clasă mondială care demonstrează asta în fiecare an. Nu cred că este vorba doar despre mine, chiar dacă ar fi, nu m-ar deranja.

Avem mulţi jucători care pot întoarce lucrurile de unii singuri şi de aceea am încredere în echipă. Mă simt foarte bine, aştept cu nerăbdare meciul, sunt motivat şi sper că pot face diferenţa.

Să vedem dacă Cholo (n.r. Simeone) îmi face o favoare şi mă pune unu la unu cu unul dintre jucătorii lui, sper asta”, a declarat Lamine Yamal, potrivit Mundo Deportivo.

Înaintea partidei, starul de 18 ani are 22 de goluri și 18 pase decisive în 43 de meciuri jucate în tricoul blaugrana.

Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.