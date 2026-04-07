Tehnicianul Barcelonei şi-a apărat vedeta, după ce acesta din urmă a refuzat să-şi salute antrenorul sâmbătă, în victoria împotriva lui Atletico, scor 2-1.

Hansi Flick, scut în jurul lui Lamine Yamal

Controversa a apărut în urma unor imagini surprinse de televiziunea spaniolă la finalul meciului de sâmbătă, din campionat, împotriva lui Atlético Madrid.

Lamine Yamal, vizibil deranjat de o mustrare din partea unui membru al staffului tehnic, după ce a pierdut posesia mingii, a refuzat să-şi salute antrenorul când a părăsit terenul.

A fost un moment de frustrare pe care Flick l-a descris ca fiind „normal într-un meci încărcat emoţional” după meci, notează news.ro.

Flick: „Lamine este un jucător incredibil”

Marţi, într-o conferinţă de presă, antrenorul Barcelonei a abordat incidentul: „Concluzia cheie este că Lamine are doar 18 ani şi, pentru mine, este un jucător incredibil. Îţi dai seama când revezi meciul: ceea ce face este incredibil”.

Flick a cerut presei să nu creeze controverse în urma acestei izbucniri: „Are doar 18 ani şi uneori se enervează când îl schimb. Împotriva lui Atletico, s-a trezit într-o situaţie în care a driblat patru sau cinci jucători, a şutat şi nu a putut marca. Uneori intervine frustrarea când nu marchează astfel de goluri. Este sufletist şi acesta este un lucru bun; îl voi susţine întotdeauna”, a adăugat antrenorul german.