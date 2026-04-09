Lamine Yamal (18 ani) își păstrează optimismul, chiar dacă Barcelona a pierdut ieri în prima manșă din sferturile Ligii Campionilor, 0-2, pe Camp Nou contra celor de la Atletico Madrid.

Mesajul lui Lamine Yamal către fanii Barcelonei

Returul de pe Wanda Metropolitano este programat să se desfășoare marți, pe 14 aprilie, de la 22:00. Yamal le-a comunicat fanilor „blaugrana” că lupta pentru semifinalele UCL nu s-a terminat încă.

Mai mult decât atât, decarul catalanilor le-a promis suporterilor că el și coechipierii săi vor da totul pentru a obține calificarea.

„Nu s-a terminat, fani Barça. Vom da totul în manșa secundă. Toți împreună, mereu!”, a scris Lamine Yamal, pe Instagram.

42 de meciuri, 21 de goluri și 16 pase decisive a strâns Lamine Yamal pentru Barcelona în sezonul curent.

200 de milioane de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt, fiind cel mai valoros jucător din lume la egalitate cu Erling Haaland și Kylian Mbappe.

Barcelona continuă să spere

Nu doar Yamal a rămas optimist. Mai mulți coechipieri ai săi s-au arătat încrezători pentru o „remontada” în retur, potrivit Mundo Deportivo.

„Suntem capabili să întoarcem situația și vom demonstra acest lucru. Toți împreună, fani Barça! Trăiască Barça, mereu!” - Dani Olmo.

„Meritam mult mai mult ieri, dar asta e fotbalul... mai e returul, toți împreună!!!” - Gavi.

„Atâta timp cât este posibil, vom încerca. Mereu, mereu, mereu... Força Barça!” - Pedri.

„Vom da totul. Credem.” - Gerard Martin.

„Trebuie să schimbăm situația săptămâna viitoare la Madrid. Știm că suntem capabili și vom da totul. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat pe tot parcursul meciului!” - Eric Garcia.