După 0-1 în Bulgaria, Universitatea Craiova spera la calificare cu un meci de senzație pe teren propriu. Jucătorii lui Felipe Coelho vor fi ”împinși” de la spate de un stadion plin, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de corespondentul PRO TV prezent la această partidă.

Tribunele sunt pline pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski

Tribunele sunt pline în Bănie, așa cum era de așteptat, dar Universitatea Craiova a început meciul cum nu se putea mai rău. Everton Bala a deschis scorul pentru bulgari în minutul 13, iar Aldair Neves a dus scorul la 2-0 trei minute mai târziu.

Dacă bulgarii de la Levski merg mai departe, Universitatea Craiova va ajunge în Europa League. Potrivit tragerii la sorți, adversara va fi KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.