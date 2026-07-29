GALERIE FOTO Cum arată tribunele de pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski

Cum arată tribunele de pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski Superliga
SPORT.RO
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Meciul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia se dispută pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

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Universitatea Craiova - Levski SofiaUniversitatea CraiovaLevski Sofia
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După 0-1 în Bulgaria, Universitatea Craiova spera la calificare cu un meci de senzație pe teren propriu. Jucătorii lui Felipe Coelho vor fi ”împinși” de la spate de un stadion plin, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de corespondentul PRO TV prezent la această partidă.

Tribunele sunt pline pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea - Levski

Tribunele sunt pline în Bănie, așa cum era de așteptat, dar Universitatea Craiova a început meciul cum nu se putea mai rău. Everton Bala a deschis scorul pentru bulgari în minutul 13, iar Aldair Neves a dus scorul la 2-0 trei minute mai târziu.

Dacă bulgarii de la Levski merg mai departe, Universitatea Craiova va ajunge în Europa League. Potrivit tragerii la sorți, adversara va fi KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.

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În scenariul optimist, în care Universitatea Craiova obține calificarea în fața celor de la Levski Sofia, campioana va juca în turul trei preliminar din Champions League în fața învingătoarei din duelul Kairat Almaty – Omonia Nicosia.

Universitatea Craiova - Levski | Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean
  • Levski: Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo
  • Rezerve: Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev
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