BREAKING NEWS | Se schimba Champions League! Mutare de ultima ora aprobata de UEFA dupa anuntul cutremur legat de Superliga

12 cluburi importante din Anglia, Spania si Italia au anuntat infiintarea unei Superligi europene.

UEFA, care nu este de acord cu organizarea noii competitii, a luat o masura importanta dupa comunicatul emis de cele 12 puteri ale fotbalului mondial.

Potrivit jurnalistilor de la Deutsche Welle, UEFA ar fi aprobat reforma Champions League, care ar urma sa schimbe semnificativ aspectul competitiei din 2024.

Astfel, cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent va include 36 de echipe, in loc de 32, urmand a fi create 4 locuri noi.

In plus, fiecarui club ii sunt garantate 10 partide, ceea ce ar insemna venituri mai mari de pe urma prezentei in Champions League.

BREAKING UEFA approve the suggested Champions League reform, which will take place from 2024. pic.twitter.com/9sVkuF2mBp — DW Sports (@dw_sports) April 19, 2021

Anuntul infiintarii unei noi competitii europene a starnit o multime de reactii, majoritatea oamenilor de fotbal si a suporterilor aratandu-se impotriva initiativei cluburilor de top din Anglia, Italia si Spania.