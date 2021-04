BREAKING NEWS! Barcelona a anuntat oficial ca va fi membru fondator al Superligii! Se pregateste infiintarea competitiei si la feminin

Suntem din ce in ce mai aproape de a asista la schimbarea definitiva a fotbalului european.

Unele dintre cele mai importante cluburi din Europa au emis duminica un comunicat identic in care au anuntat ca isi vor crea propria competitie, denumita Superleague. Asta pentru ca isi doresc sa puna mana pe toti banii proveniti din drepturile tv si sponsorizari si sa nu ii mai imparta cu UEFA sau cu alte cluburi.

Printre ele se numara si Barcelona. Clubul catalan a emis un comunicat oficial in care prezinta faptul ca va fi membru fondator al noii competitii. De asemenea, Barcelona a anuntat in comunicat si faptul ca se pregateste si infiintarea unei competitii similare si pentru fotbalul feminin in cel mai scurt timp dupa inceperea celei masculine care se preconizeaza a se intampla in august.

Un lucru extrem de important care se precizeaza in comunicat este ca aceasta competitie se va desfasura la mijlocul saptamanii, astfel ca echipele vor continua sa evolueze in competitiile interne.

Ramane insa de vazut daca UEFA va fi de acord cu acest aspect. Forul continental a anuntat deja ca intentioneaza sa excluda din toate competitiile continentale cluburile care se vor inscrie in Superliga.